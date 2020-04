Lo bueno de la cuarentena para Chris Namús: come y no engorda

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Chris Namús compartió con sus seguidores un efecto positivo de la cuarentena, al menos para ella. En concreto, la boxeadora confesó que no para de "cocinar y comer" y mantiene una envidable figura.

"No paro de cocinar y comer y no estaría engordando... a alguien más se le cumplió un deseo que pidió toda la vida en esta cuarentena de mierda?", escribió la boxeadora en Twitter.

No paro de cocinar y comer y no estaría engordando... a alguien más se le cumplió un deseo que pidió toda la vida en esta cuarentena de mierda? 😳😳😳 pic.twitter.com/TAySa9VXUV — Chris Namús (@ChrisNamus) April 1, 2020

Su colega Cecilia Comunales respondió "a mí no" junto a un emoticom de cara triste.

Cuando la periodista Ana Inés Martínez, le dijo que no podría hoy tomarse una foto de los abdominales porque le preguntarían si está embarazada, Namús respondió: "Pero lo raro es que a mi me tendría que estar pasando exactamente lo mismo, y no entiendo porque no, estos chinos tienen algo que ver, estoy segura"