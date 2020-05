Bryan Bentaberry, el futbolista de Cerro que desvela a More Rial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Morena Rial siempre mostró cierta afinidad con los futbolistas. De hecho, su ex Facundo Ambrsioni, jugó en equipos del ascenso de Argentina. Ahora, la hija menor de Jorge Rial es amiga de un futbolista uruguayo con quien mantiene charlas hasta altas hora de las madrugada.

El player en cuestión es Bryan Bentaberry, lateral derecho de 23 años, que se incorporó a Cerro este año luego de formarse en Danubio y tener un paso por Villa Española durante 2018.

Bryan viene de una familia de futbolistas ya que es medio hermano de Carlos y Fabián Canobbio, actual presidente de Progreso. More no dio más detalles del vínculo que la une a Bentaberry. Sin embargo, publicó una captura de la conversación vía Facetime que mantuvo con él a la 4 am mientras su hijo Francesco (1) dormía plácidamente.

Mirá la captura que publicó Rial:

Por el momento, y a raíz del cierre de fronteras por la pandemia, la mediática y el futbolista local sólo podrán comunicarse vía remota. ¿Pasará algo más entre ellos una vez culminada la cuaretena?