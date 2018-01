La broma de Cristian Castro que incomodó a Pampita y a Nicole Neumann

Nicole Neumann y Carolina "Pampita" Ardohain coincidieron este fin de semana en el show de Cristian Castro en Enjoy Punte del Este. Si bien estaban ubicadas a razonable distancia, una broma del cantante las hizo sonrojar.

Pampita fue junto a amigas, mientras que Nicole asistió en compañía de sus dos hijas mayores Indiana y Allegra, quien celebraba su cumpleaños.

En cierto momento del espectáculo, Castro no tuvo mejor idea que bromear sobre su consabida rivalidad. El músico anunció la presencia entre el público de Neumann y pidió un aplauso. Acto seguido le dijo:

"Quiero que sepa Nicole que le negué los boletos a Pampita para que no viniera. ¡Ay, no es cierto! Absolutamente negativo. Claro que no", expresó entre risas. Y luego pidió "un aplauso para la morocha más hermosa", poniendo paños fríos.

Testigos aseguraron que a ninguna de las dos le cayó en gracia la chanza, aunque reaccionaron con una breve sonrisa.