Britney Spears: La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa?

La pregunta es la que ya nos hemos hecho un montón de veces: ¿qué le pasa a Britney Spears? La cronología de los problemas que han atravesado su vida es larga y conocida, pero las últimas noticias habían sido las siguientes.

Los primeros días de enero, la eterna princesa del pop anunció una pausa indefinida en su actividad, para cuidar a su padre, que estuvo al borde de la muerte a causa de una ruptura de colon. “Voy a dedicar mi atención y energía a cuidar a mi familia. Tenemos una relación muy especial y quiero estar con mi familia en estos momentos, de la misma forma que ellos han estado conmigo siempre”, dijo Britney cuando decidió alejarse de los escenarios. Con ese anuncio, el espectáculo que haría a modo de residencia en Las Vegas, Britney: Domination, previsto para estrenarse en febrero de este año y con una continuidad inicial hasta agosto, quedó congelado.

Tras ese anuncio, y mientras el mundo festejaba los 20 años de su disco debut y consagratorio, ...Baby One More Time, Britney desapareció. Dejó de publicar en sus redes sociales y dejó de estar en la órbita pública, hasta que este mes se supo que había sido internada, una vez más, en una clínica psiquiátrica. Según reportó el sitio TMZ a principios de abril, la cantante fue ingresada a una institución por un estado emocional “serio” y sin mejorías. Estaba previsto, decía aquel artículo, que Britney permaneciera allí por un mes, para volver a su eje, que se vio sacudido por la salud de su padre.

Sin embargo, en los últimos días se viralizó una información que básicamente, sacaba a la luz una teoría conspiratoria para mantener a Britney Spears lejos de la actividad y el estrellato, y sin autonomía para tomar sus propias decisiones. El hashtag #FreeBritney se multiplicó y muchos de sus fanáticos se hicieron eco de una misma versión: que la muchacha estaba internada contra su voluntad, manipulada por su propio padre, quien no estaría tan enfermo como se supone.

Esta teoría surgió a partir de un podcast dedicado a Britney, en el que se recogió el testimonio de una persona anónima, aparentemente vinculada al equipo legal detrás de la cantante, que indicaba que su padre, Jamie Spears, la mantenía encerrada. Jamie fue quien se hizo cargo de Britney en 2007, el peor momento de su carrera (ver recuadro), convirtiéndose hasta ahora en su tutor legal y en el responsable absoluto de sus finanzas. Que en las redes se empezara a pedir, entonces, por la libertad de Britney, y que su propia madre y hermana le dieran likes a comentarios de esa índole, sólo aumentó la preocupación y el misterio a su alrededor.

Y de golpe, Britney reapareció. Se la vio primero en una salida de la clínica donde permanece internada, en compañía de su novio Sam Asghari, quien parecía protegerla de los paparazzi en las imágenes que circularon. Horas después, la cantante publicó un video y un texto en sus redes, con los que aseguró que “todo está bien” y que volverá “muy pronto”. “Sólo quería decir hola, porque las cosas que se han dicho se han salido de control”, escribió; desmintió las versiones antes señaladas, e insistió en la idea de que necesita “un tiempo para mí”, de que es fuerte y de que el amor de los fans la alimenta, al margen de que ahora necesita privacidad “para lidiar con todas las cosas difíciles que la vida me está poniendo en el camino”. “A veces, mostrar respeto y privacidad es el mejor apoyo que la gente puede ofrecer”, señaló su novio en los comentarios.

Sin embargo, poco después Britney volvió a postear en redes, esta vez un video en el que se la ve ejercitándose, y al que le agregó, con cierto humor, el comentario de que quién iba a decir que el estrés le iba a hacer bajar de peso. Y se la volvió a ver en la calle, comprando yogurt, ya en mejor estado que en la salida anterior, que los medios habían captado.

Entre especulaciones y teorías, los allegados de Britney aclaran que, a diferencia de otras crisis anteriores, el estado actual de la cantante no tiene que ver con el consumo de drogas o de alcohol, sino con una inestabilidad mental y emocional vinculada a una complicada situación familiar. Porque al final, las crisis pasan en todas las familias.

britney spears

El ascenso, la caída y el nuevo comienzo

La vida de Britney Spears estuvo marcada por el estrellato desde siempre: de niña estuvo en un concurso de talentos, hizo publicidades y luego entró a The All New Mickey Mouse Club. Después comenzó su carrera musical y desde 1998 fue una estrella, gracias al éxito de Baby One More Time y Oops!... I Did It Again. Pero su ascendente carrera tambaleó en 2007, cuando su exposición mediática se vio potenciada por problemas de adicciones, relaciones escandalosas y problemas familiares. Britney terminó pelada (literalmente), internada y humillada por algunas actuaciones para el olvido, pero supo levantarse y retomar su actividad, aún cuando perdió la custodia de sus hijos. Desde entonces, Britney se ha esforzado por mantener la estabilidad.