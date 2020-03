Britney Spears pasó de ser la princesa del pop a la reina del proletariado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Le decían la princesa del pop, pero luego de esta semana seguro que la van a llamar la reina del proletariado a la “joven” cantante Britney Spears.

Si bien en Uruguay decir que alguien es comunista no es un problema (ahora), en Estados Unidos sigue siendo complicado el tema; es como decir en las redes que no te gustan los de BTS.

No sabía que la Britney era simpatizante del camarada Lenin, le dije a mi amiga Irene que me llamó para contarme la noticia. Irene estaba en un ataque de pánico similar al que tuvo cuando fue a la farmacia buscando, ilusa ella, alcohol en gel.

Que creeme, me dijo Irene, la Britney se pasó al comunismo y lo anduvo contando por las redes sociales. Anduvo diciendo que hay que redistribuir la riqueza, poniendo fotos de las rosas rojas y no sé qué más, me dijo.

Si claro, le dije, Britney, la que vive cómodamente y tiene mansiones como para andar eligiendo dónde hacer la cuarentena, la que tiene varios millones de dólares en la cuenta bancaria, la que hizo temporada en Las Vegas donde seguro que cobró como para que sus nietos no pasen hambre, anduvo pidiendo por la redistribución de la riqueza. ¿Esa Britney?, le pregunté.

Querida, le dije a Irene, es más probable que la chica le haya puesto “Me gusta” a alguna publicación que ni terminó de leer, o peor, que se haya equivocado al apretar el dedo, a que se haya pasado al comunismo.

Puede ser, me dijo Irene que ya estaba por quemar sus discos.