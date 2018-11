No todo lo que brilla es oro en la cumbia pop uruguaya

Todo comenzó el sábado, cuando se conoció que Agustín Casanova demandaba a Fer Vázquez (líder de Rombai y productor de Márama) por un millón y medio de dólares en compensación de los casi cuatro años que Casanova trabajó en la banda de cumbia pop, Márama, de la que era vocalista, líder y la cara visible.

En la mañana de ayer, Fer Vázquez estuvo en Buen Día Uruguay, donde presentó la nueva era de Rombai, y también se refirió al tema del momento: “es una demanda laboral muy deshonesta, porque él (Casanova) no era mi empleado, era mi socio”, dijo y agregó: “creo que la demanda viene por Enrique Quinteros, que era mi representante y no terminé bien con él”.

El País habló con Quinteros, quien prefirió no hacer declaraciones sobre el asunto. “Es un tema personal de Agustín, no es una decisión mía”, dijo Quinteros y agregó que Casanova tiene un abogado “que entiende que hay un reclamo por todos los años de Márama, pero no es un tema que maneje”, dijo el representante de Casanova, quien remarcó que él no estaba detrás de la demanda.

Por su parte, el abogado de Casanova, Alberto Aliaga dijo que el próximo 6 de noviembre se realizará una etapa conciliatoria en el Ministerio de Trabajo. Por eso no han querido hacer declaraciones, para dar tiempo a la otra parte para que evalúen la reclamación. “Técnicamente no es una demanda, es una citación de conciliación, previo a la demanda”, recalcó Aliaga.

De no llegar a acuerdo en el Ministerio de Trabajo, Aliaga dijo que recién entonces se presentaría la demanda contra Vázquez.

Reclamación laboral.

Aliaga dijo que la etapa conciliatoria, así como la posible demanda, es por una reclamación laboral. “La demanda es por rubros laborales, haberes no pagos, despido no pago y todas las incidencias laborales”, que en estimaciones del abogado, se llegaría a la cifra estimada de un millón y medio de dólares.

“El reclamo es laboral por el vínculo que tuvo Casanova con Fernando Vázquez”, dijo Aliaga y agregó que era una relación de dependencia, “no eran socios”, agregó.

Además, Aliaga dijo que la ausencia de declaraciones de Casanova sobre el asunto se debe a un consejo del abogado. “Estamos aconsejando a nuestro cliente que no entre en un tema de declaraciones por un tema jurídico y que tiene que ver con un tema laboral que lo vamos a canalizar por el tema correspondiente. Primero en una instancia en el Ministerio de Trabajo y después, en el juzgado correspondiente”, dijo Aliaga quien comentó también que en esa fecha pueden encontrarse Casanova y Vázquez, si ambas partes no deciden llevar a un apoderado a la audiencia.