Braulio donará su premio económico a un compañero de La voz

"Siempre recordaré que Lucas (el otro finalista) me decía que La Voz Argentina se iba para Uruguay y yo no podía más de los nervios.No paraba de repetirme que me lo merecía", dijo Braulio Assanelli, en MTV, minutos después de ganar el reality.

Además, el cantante de San Ramón anunció que los 500 mil pesos argentinos que ganó en el reality (unos 12 mil dólares) los destinará para que el hermano de Marito (otro participante) pueda tener una silla de ruedas "que mejore su calidad de vida".

"Yo quería que Marito pasara a la final para que pudiera comprar la silla de ruedas al hermano, que es muy cara. Como no llegó, prometí que yo le iba a dar esa plata y, si con eso no llegamos a compararla, haremos una colecta", explicó Braulio, que aclaró que no tuvo tiempo en la gala para hacer ese anuncio.