Braulio Assanelli: "Se estuvo manejando mi nombre como jurado de Got Talent"

Braulio Assanelli, el cantante uruguayo que se coronò como ganador del reality argentino La voz en 2018 reinicia su gira de actuaciones este sábado en Nueva Helvecia. El artista se presenta este sábado 12 en el Cine Helvético de esa ciudad.

En diálogo con Jimmy Castilhos, Assanelli dio su opinión sobre Got talent Uruguay y confesó que en cierto momento se habló de su nombre como jurado del programa. "En un principio, antes de que comenzara el programa. Se estuvo manejando la posibilidad pero no se dio. Capaz que para el próximo. Me encantaría", dijo.

Oriundo de San Ramón, Assanelli confesó que no se quedó en Argentina luego del triunfo en La Voz porque no le gustaba residir en Buenos Aires. "Me sentí un poco discriminado al principio", comentó al hablar de su experiencia en el programa.