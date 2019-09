Braulio Assanelli denuncia hackeo y amenazas de atacante anónimo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Braulio Assanelli sufrió de un agresivo ataque informático que comenzó con hackeo a su cuenta de Instagram y luego una serie de amenazantes mensajes de parte del atacante informático.

El cantante triunfador de La voz en Argentina decidió compartir el diálogo con el atacante. "Ya pudiste recuperar tu cuenta pero vas a ver que nadie te va a acompañar. Es hora de que te des cuenta de que no vas a seguir trabajando de la música. Ganaste un programa de TV de puro cu...", escribió el hacker.

Braulio le preguntó las razones de su ataque. "No sé qué te hice", escribió el músico de San Ramón. A lo que el ciberdelincuente respondió: "No me hiciste nada a mí, solo que no te merecés todo esto.... Solo te repito que no estás solo y te estamos viendo constamente".

El hacker se despidió con un sonido propio de una película de terror.

Luego de compartir lo vivido, Braulio hizo una nueva publicación en las historias de Instagram donde aclaró que el hacker había sido identificado, aunque no dio más detalles.