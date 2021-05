Bonus track a la lista de los solteros codiciados de Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La periodista Paula Echevarría causó gran revuelo la semana pasada al presentar una lista de los siete solteros más codiciados de Uruguay, entre los que mencionó periodistas, músicos y personajes públicos.

En su “columna rosa”, Echevarría nominó para ese sitial de privilegio a (en este orden) al líder de No Te Va Gustar, Emiliano Brancciari, al abogado Ignacio Durán, al actor y conductor Leo Lorenzo y también a Pablo Robles, actor y comunicador. Luego fue el turno del periodista deportivo Leo Díaz (Telemundo) y del relator Rodrigo Romano. Cerró el ranking Mariano López (Radio Universal y Telemundo).

Pero mientras Echevarría daba su lista de los más codiciados en De taquito, se generaron en vivo las primeras repercusiones. “Hay mensajes de personas ofendidas porque no están en la lista”, contó la periodista.

Lo cierto es que hay varios candidatos más para integrar la nómina de solteros más codiciados y de acuerdo a lo que supo Sábado Show, Echevarría está preparando una lista a modo de bonus track para presentar próximamente en el programa radial de Universal.

Un comunicador que bien podría integrar esa lista es Ignacio Álvarez. Separado desde finales de 2019 de su esposa y madre de sus hijos, Natalia Petrino, el periodista hace vida de soltero.



“Me separé después de 20 años de casado. Desde el punto de vista emocional fue un terremoto”, contó Álvarez a Sábado Show en una entrevista a mediados de 2020. “Estuve muy mal. No hubo día en el que no llorara en algún momento o no me emocionara escuchando alguna canción. Tuve que hacer el duelo por la relación que se estaba muriendo. Se moría una parte de mí. Me mudé solo y me descubrí desde otro lado”, complementó.

También destacó el buen vínculo con su exesposa. “Después de separarnos nos fuimos de vacaciones juntos con mis hijos y ella. Yo voy a mi casa y estoy con ella y mis hijos muy seguido”.



Orlando Petinatti también podría ser el siguiente en la lista. Sin pareja conocida desde 2010, cuando se separó de Ethel Goldman, el conductor de Malos pensamientos transita muy bien la soltería.

En entrevista con Sábado Show, contó que en este tiempo vivió dos relaciones diferentes que no trascendieron pero ha vuelto al equipo de los solteros. “Compañía no falta. Mi corazón está abierto al amor... Pero soy un tipo tranquilo. Sé disfrutar de los buenos momentos pero no estoy enamorado”, dijo a comienzos de año.

El comunicador Jimmy Castilhos también atraviesa por un período de soltería. El actor y conductor viene de un desengaño amoroso cuando descubrió, en el verano 2020, que la persona con la que salía era un impostor y que tenía doble vida.

“Al principio la relación fue absolutamente maravillosa. Hacía tiempo que no experimentaba el amor y estaba con una ilusión muy grande. Pero a medida que avanzaban los meses, me iba percatando de algunas inconsistencias en los relatos que hacía de sí mismo. Fueron creciendo mis dudas y empecé a preguntar, a atar cabos hasta que descubrí que no era la persona que decía ser y que tenía, en paralelo, una relación con una mujer, con quien tenía un hijo. Ni siquiera se llamaba como me había dicho que se llamaba”, contó en abril de 2020.

Petru Valensky es otro de los solteros de la comunicación. Luego de una larga relación, el comunicador se ha declarado un poco desencantado del amor. “Ya tiré la toalla. Me acostumbré a estar solo”, añadió.

El periodista César Bianchi es otro de los solteros codiciados candidatos a un bonus track. También integrante de Radio Universal, Bianchi lleva algunos años sin pareja conocida.

Roberto Moar también está soltero luego de que ha finales de 2018 se separara de Lucía Etchegaray, madre de sus dos hijos.

“No he logrado reconstruir una relación afectiva. Estoy muy dedicado a mis hijos y mi trabajo. No son buenos tiempos para conocer personas. Yo estuve mucho tiempo en pareja y ahora estoy en un ejercicio diferente para mí. Cuando se está en pareja, uno tiene que otorgar un 50 y un 50. A veces te olvidás del otro y te dedicás a vos o al revés. El punto de equilibrio es el gran detalle del arte de amar. Creo que hay tiempo suficiente para poder algún día reconstruir un vínculo”, dijo el relator de Sport 890 y periodista en Canal 10.