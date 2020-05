"Bochornosa" tertulia de En perspectiva determina la baja (temporal) de uno de los integrantes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La tertulia del lunes de En perspectiva abordó la situación en el Ministerio de Desarrollo Social, con una auditoría iniciada por presuntas irregularidades durante la gestión del Frente Amplio.

Pablo Carrasco, uno de los tertulianos, criticó duramente el manejo del Mides como "bastión comunista" mientras otro de los integrantes de la tertulia, Christian Mirza, defendió la gestión anterior del ministerio y atacó duramente a Carrasco.

"Hay un trasfondo. El Mides por cada pobre que agarra ponía tres sociólogos. Tiene una estructura macrocefálica, poca gente en la cancha, muchos sueldos, 28 reparticiones... No ha sido ejemplo de muchos indios y pocos caciques", dijo el ingeniero agrónomo Carrasco.



En su hora, Mirza, quien se desempeñó en el Mides respondió con dureza. "Pablo Carrasco no tiene la más mínima idea de cómo se interviene en el territorio en términos de políticas sociales. Pablo, lo lamento mucho, pero me parece que no la mínima idea ni siquiera cómo es el organigrama del Mides, ni como son los sueldos", dijo el sociólogo.



Las referencias directas hicieron que el final del debate se reservara al contrapunto entre ellos. Cuando le tocó nuevamente la palabra, Carrasco aseguró: "Christian no es votante, es hincha del Frente Amplio". Mirza aclaró que era "militante" mientras el otro decía que no necesitaba ser parte del Mides para criticarlo. "Se nota porque no tenés ni idea de nada", dijo Mirza.

Entonces Emiliano Cotelo cortó el debate. "Lo dejamos por ahí y pasamos a otro tema".

El debate y su resolución no dejaron del todo conforme a Carrasco, quien este miércoles anunció vía Twitter que dejaría, por un mes, de ser parte de los debates de En perspectiva.

"Estimados, el lunes participé de un debate bochornoso en @enperspectivauy No importa la culpa, lo que quiero es homenajear el buen debate y por eso tomaré un descanso de un mes, una cuarentena autoimpuesta para preservar el valor del debate. Ya volveremos", escribió.