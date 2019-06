Blanca Rodríguez entre la continuidad en Subrayado... ¿y ser candidata a vice?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las especulaciones sobre el futuro de Blanca Rodríguez en Subrayado han crecido durante el último tiempo. Es que la conductora es pareja de Mario Bergara, precandidato por el Frente Amplio, por lo que algunos esperaban que diera un paso al costado del noticiero en la última etapa de la campaña electoral de cara a las internas. Y ahora se suma un dato que lo cambia todo: sectores del oficialismo quieren ella sea nada menos que la candidata a la vicepresidencia, según indicó El Observador.

Las versiones sobre la salida de Blanca Rodríguez de Subrayado previo a las elecciones internas se hicieron sentir. Claudia García, exconductora de Telemundo lo dio por hecho en una entrevista en el programa Algo Contigo. "Tengo entendido que Blanca se va a descansar ahora, se va de la pantalla un rato. Es inminente, las dos cosas (conducir un noticiero y ser pareja de un precandidato) no conviven", expresó categórica.

Eduardo Preve, coordinador de Subrayado, desmintió la información. El lunes publicó en su cuenta de Twitter: "Muchacho/as. Blanca es por lejos la mejor conductora (y más sólida) de noticieros de la televisión uruguaya. Y sigue al firme en Subrayado". Y esta tarde, volvió a referirse al tema con un mensaje más contundente: "Y va a seguir. Va a estar al frente de Subrayado hoy, mañana, el lunes, el 30 de junio, el 27 de octubre, el 24 de noviembre. Orgulloso de trabajar con una profesional como @blancarodgon".

Pero eso no es todo. De a poco empezó a sonar el nombre de Blanca Rodríguez entre dirigentes del Frente Amplio para integrar la fórmula presidencial del Frente Amplio junto a Daniel Martínez, favorito para las elecciones internas según las encuestas. Lo que hasta hace un tiempo parecía una idea disparatada, muchos lo toman hoy como una firme posibilidad.

La primera en referirse a Rodríguez como posible compañera de fórmula fue Lucía Topolansky, actual vicepresidente. Hace un año, en el programa Fácil desviarse, la dirigente imaginó en tono de broma que la conductora podría acompañar a Óscar Washington Tabárez como vicepresidente. "Y en la fórmula la pongo a Blanquita", rió.

Pero más en serio fueron las versiones de prensa que recogió el diario El Observador, que el 30 de mayo publicó que para muchos dirigentes oficialistas la química entre Martínez y Carolina Cosse (quien va segunda en las encuestas) no es buena, por lo que sería conveniente en buscar una alternativa. Esa alternativa podría ser Blanca Rodríguez.

El semanario Búsqueda consultó por esta posibilidad a Mario Bergara, quien evitó hacer comentarios sobre esta situación, aunque estuvo lejos de desmentirla. "No voy a hacer comentarios de ese tipo, no me corresponde hacerlo", expresó y se mostró a favor de que la fórmula sea paritaria, integrada por un hombre y una mujer.