Bill Cosby dijo que no piensa mostrar ningún "tipo de remordimiento" tras abuso sexual

Tras un largo juicio en el que finalmente fue encontrado culpable de haber drogado y luego abusar sexualmente de una mujer, el estadounidense Bill Cosby fue condenado a una sentencia que puede ir de tres a diez años en prisión. En la primera entrevista que concedió desde la cárcel SCI Phoenix, en Pensilvania, hizo una serie de comentarios en los que no mostró remordimiento ante los cargos por los que fue condenado.



Desde que fue declarado culpable de los cargos en septiembre de 2018, Cosby está preso en la cárcel SCI Phoenix, pero todavía mantiene su versión de que es inocente. En una entrevista con el medio estadounidense Black Press USA, el comediante aseguró: "Solo tengo por delante ocho años y nueve meses más. Cuando tenga mi entrevista por libertad condicional, no van a escucharme decir que tengo algún tipo de remordimiento. Yo estuve allí, y a mí no me importa lo que un grupo de personas diga sobre un momento en el que ni siquiera estuvieron. Ellos no saben nada".



Además, sostuvo que su proceso judicial fue "arreglado", y expresó: "Todos los miembros del jurado son impostores". Finalmente concluyó: "Soy un privilegiado que se encuentra en la cárcel, porque nadie podrá quebrarme ni a mí ni a mi espíritu".



En febrero de este año, Cosby publicó un comunicado de prensa donde se definía como "un preso político como Nelson Mandela", y subrayaba que no sentía "ningún remordimiento" por las acciones de su pasado.



"Mis creencias políticas y mis acciones para humanizar todas las razas, los géneros y las religiones, me han traído a este lugar rodeado de cercas con alambres de púas y a una habitación de hierro y acero", remarca Cosby en el comunicado que decidió enviar a la prensa, donde también se compara con Mahatma Gandhi y Martin Luther King Jr, entre otras figuras.

En la entrevista realizada para Black Press USA, Cosby, de 82 años, se refirió a su celda como "el penthouse", y dijo que se siente en paz consigo mismo. Además, dijo: "Tengo una esposa, familia y amigos, ellos no están en prisión, pero están felices de ver que mantengo mi espíritu en alto".



Cabe recordar que el proceso legal que culminó en la detención del actor, comenzó con una importante campaña pública que tomó el testimonio de más de 35 mujeres que aseguraron haber ser sido víctimas de abusos perpetrados por el comediante.



Como la mayoría de esos casos prescribieron o culminaron en acuerdos extrajudiciales, el acusado no fue llevado a juicio, y solo pudo ser condenado por la denuncia llevada a cabo por Andrea Constad, de quien abusó en 2004. En la lectura de su sentencia, se consideró al actor como un "depredador sexualmente violento".