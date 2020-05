Benjamín Vicuña reveló la razón por la que los nombres de sus hijos comienzan con "B"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Durante una entrevista realizada por una transmisión de Instagram, Benjamín Vicuña reveló la razón por la que sus cuatro hijos junto a Pampita (Blanca, Baustista, Benicio y Beltrán) comparten la letra "B" como inicial de su nombre.



"Fue una cosa rara", le dijo a la periodista chilena María Luisa Godoy. "El 15 de mayo fue el cumpleaños de Blanca, ella nació un 15 al igual que mi mamá, Isabel. Me acuerdo que mi mamá estaba de viaje y me dijo que se iba a tomar un avión el 15, en el día de su cumpleaños, porque sabía que Blanquita la iba a esperar".



"Por estas cosas de la vida mi madre justo llegó el día 15, que era el de su cumpleaños, y cuando nació mi hija. Yo a mi mamá la amo muchísimo, y de alguna manera le dije que quería ponerle su nombre: Isabel Margarita. Ella me dijo que no, que le ponga el nombre de su mamá, Blanca, una señora muy linda, superespecial, muy mística y religiosa. Entonces, le pusimos Blanca... Blanquita".



Dos años más tarde llegó su hermano. “Luego se dio como una coincidencia que el que vino después se llamó Bautista, porque estábamos buscando nombre. Nació en Argentina y ese nombre a mí no me gustaba, no entendía si era un deportista".



"Y ahí quedamos prisioneros de las B, pensamos cómo llamar al tercero, Beltrán. Ahí empezó una pseudotradición que se dio. Pero no hay nada más que eso”, dijo Vicuña. En 2014 recibió a Benicio, fruto de su relación con Pampita.



Así, el actor dio a entender que se trataba más de un código interno con su ex mujer que de una tradición familiar. El 7 de febrero del 2018 él y Eugenia Suárez trajeron al mundo a su primera hija juntos, a quien le pusieron de nombre Magnolia.