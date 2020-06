Belén Francese y Miguel Ángel Cherutti tienen coronavirus: así reaccionaron a la noticia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mientras el coronavirus sigue avanzando en Argentina, dos figuras de la televisión bonaerense anunciaron que padecen de COVID-19: el humorista Miguel Ángel Cherutti y la actriz Belén Francese.

"Estoy shockeado", dijo Cherutti el miércoles, tras recibir los resultados del test de COVID-19. El humorista ya había manifestado su preocupación ante un posible contagio días atrás, debido a que fue uno de los invitados que pasó por el programa El precio justo, conducido por Lizy Tagliani, antes de que uno de los productores del ciclo que se emite en Telefe recibiera la confirmación de que padecía coronavirus.



En diálogo con el programa Informados de todo, Cherutti, de 63 años, expresó su sorpresa al enterarse del diagnóstico. "Pensé que me iba a dar negativo, porque me cuidé mucho y usé barbijo durante todo el programa", contó. "Me hicieron el hisopado en casa. Y, aunque estoy asintomático, mi familia estaba preocupada".



El actor, popularmente conocido por sus imitaciones, explicó que se encuentra aislado y que, en las próximas horas, su esposa, Fabiola Alonso, y su hijo Santino, de 15 años, se realizarán un hisopado para saber si también fueron contagiados. "Estoy preocupado por ellos", admitió.



Cherutti participó de las grabaciones de El precio justo que se realizaron entre el viernes 12 y el sábado 13, horas antes de que se confirmara el primer positivo dentro del equipo de producción. Días más tarde, se sumaron dos casos más y, el viernes pasado, la conductora del ciclo, Lizy Tagliani, contó que también se había contagiado de COVID-19.



covid-19 Belén Francese también se contagió

Belén Francese también había sido una de las invitadas del El precio justo y, este miércoles, publicó un mensaje en su cuenta de Instagram donde confirmó que padece coronavirus. "Lamentablemente Faby y yo estamos con Covid. Estoy en shock, con un poco de miedo", escribió.



"A nadie le gusta enfermarse, menos de algo que no conoce. Angustia y una mezcla de sentimientos pero más que nada con miedo por mi mamá porque la vi el viernes 12. Recen por ella. Los quiero mucho, gracias a todos por estar pendientes. Cuídense Mucho", agregó Francese en su posteo.



Además de Cherutti y Francese, hubo otros invitados en el programa de Tagliani: Jésica Cirio, José Chatruc, Silvina Escudero, Manuela Viale, Noelia Marzol, Naira Awada, Melina Pitra, Florencia Otero, Gustavo Conti, Diego Moranzoni, Pachu Peña, Franco Torchia, Magui Bravi y Romina Giardina.