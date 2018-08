En la batalla con Duki, la bancamos a Lali Espósito

Esta cuenta; no, perdón, esta columna (y su correspondiente columnista) le banca los trapos a Lali Espósito. No siempre, está bien, porque de vez en cuando se manda cada una... Como cuando quiere hablar de feminismo pero se entrevera con los conceptos, quiere decir una cosa pero la dice mal, y así. Digo, hay que ver quién resiste archivo acá (es como aquello de que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra), pero cuando hablamos de una figura que es referencia para generaciones, hay que ser más fina y aclarar las ideas y las formas de expresarlas. “No soy feminista porque sería tan grave como ser machista”, dijo el año pasado Lali en una entrevista, una frase que a esta altura es como la pesadilla de cualquier feminista. ¡Vamos, que no es tan difícil chiques!

Este año la acomodó un poco y bueno, dijo que “naturalmente una es feminista”, y se embanderó con la defensa del aborto legal. La deconstrucción es un proceso largo y doloroso, así que a Lali se le da crédito por acá.

Pero esto de que le banco los trapos tiene que ver con otra cosa, que no pasa por las revistas sino por las redes, porque ya saben que acá se habla de farándula digital, si es que eso puede existir.

La historia es así: la revista Rolling Stone le dio la tapa y el reportaje central a Duki, un trapero (trapero porque hace trap, no rapero con error de tipeo) que la rompe y es tan popular en Argentina y Uruguay que no se puede creer. Y en el reportaje, Duki dijo algo como que él no era Lali porque no buscaba fama, que quería ser una leyenda y tenía hambre. ¿Y adivinen si Lali recogió el guante con mucha clase, y se la devolvió?

“Avísenle a Duki que yo también nací con MUCHA hambre por eso llegué adonde llegué. Tampoco busqué la fama. ¡Vino!”, retrucó en Twitter la chica que les gustará o no, pero trabaja montones. Que cine, que tele, que discos a cada rato, que shows... Lali: contigo en todas, aunque a veces la pifies feo.