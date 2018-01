Barby Franco y Fernando Burlando, la pareja más hot de Punta del Este

La bailarina y su novio se mostraron muy cariñosos en una de las playas de Punta del Este, al punto que un fotógrafo de revista Paparazzi logró retratar al abogado mediático como Dios lo trajo al mundo. Al percatarse que podía estar siendo fotografiado, Burlando tomó el pareo y se envolvió en él. Luego, Barby -que también hacía topless- ayudó a au chico a colocarse el short. Seguramente, estas imágenes hayan sido las más calientes en lo que va del verano.

Dada la repercusión que generaron estas fotos, Burlando fue consultado por varios medios y no tuvo problemas en responder. "A veces estar en pareja con una persona no mucho, un poco más joven que vos, te lleva a hacer locuras", dijo el abogado a La Once Diez de Buenos Aires.

"En verano te relajás. Si tengo que volver a Punta del Este, tal vez, alguna otra fotito de esas características vas a encontrar. Vos pensá que tengo a mi mujer trabajando con Flavio Mendoza, con todo ese plantel, eso genera algún tipo de influencia", agregó Burlando redoblando la apuesta.