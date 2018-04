Barbie Simons habló de su tragedia familiar luego de la muerte de su padre

Barbie Simons reveló una historia que su familia tuvo oculta acerca del fallecimiento de su padre, el conductor Leonardo Simons, quien se suicidó en 1996.



"Esto nunca lo conté y es muy loco. Habían pasado como 16 años desde que se murió mi papá y yo estoy segura de que él hubiera querido que lo entierren cerca de sus padres, que están en un cementerio judío. Yo tuve un novio que fue muy importante en mi vida, a quien quise y quiero mucho. Y gracias a él conocí al Admor, que es como un maestro de rabinos y una especie de medium, que tiene este poder de conectar con las personas que ya no están", comenzó relatando.

Un día esa persona llegó un "mensaje" de Leonardo Simons. Les contó a las hijas que el conductor quería estar enterrado en otro sito, con sus padres, algo que en su momento no se pudo porque se trataba de un suicidio.

Las hijas hicieron de nuevo el trámite y lograron trasladar el cuerpo.

Con la voz quebrada, Barbie indicó que no quiso enfrentarse a la situación de abrir el cajón, pero que su hermana sí se animó. "Pensé que iba a encontrar huesos, a mi papá hecho pelota. Hacemos todo el procedimiento. Yo decidí quedarme afuera porque tenía mucho miedo con lo que me iba a encontrar. Como había visto a mi papá el día antes a que muera, prefería quedarme con ese abrazo que sentí que era la despedida. Entra mi hermana y yo la escuchaba llorar y llorar, pero a la vez con una sonrisa enorme. Y hasta el día de hoy me cuenta que mi papá estaba intacto. Habían pasado 16 años, había estado enterrado en ese cajón y tenía hasta los pelos de las cejas. Tenía su pies, sus manos. Me dijo que era papá pero más flaquito".