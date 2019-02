Bananita González cargó contra la parodia de Omar Gutiérrez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El emblemático "Bananita" González hace años que no sale en carnaval, pero no dejó pasar la oportunidad de analizar la edición del 2019. En particular, el actor cargó contra la propuesta de Nazarenos, que realiza una parodia sobre la vida de Omar Gutiérrez y es de las más comentadas este año.

"No me gusta", comenzó diciendo categórico al ser consultado por la parodia en el programa Hacemos lo que podemos de Radio Universal. Y disparó: "Es algo tan simplista, tan sensiblero, tan básico...". Si bien destacó el trabajo de Aldo Martínez, que interpreta a Omar Gutiérrez, concluyó diciendo que estos espectáculos "no son parodias, sino homenajes".

Por otro lado, Bananita dijo que ya no asiste al Teatro de Verano sino que apenas mira algunos espectáculos por televisión. Dedicado al teatro, acaba de estrenar la comedia Salven al cómico junto a Juan Gamero, Liliana Anchorena y Martina Graf en el Teatro del Centro.

