Bailando 2019: los famosos confirmados para la polémica pista de Marcelo Tinelli

Se palpita el comienzo del " Súper Bailando 2019 " y ya hay 13 parejas confirmadas para ser parte del certamen que comenzará un día después de la apertura que se verá el 29 de abril en la pantalla de eltrece. Aún hay tres parejas a confirmar, no obstante ayer, desde Los ángeles de la mañana, Ángel de Brito dio la lista de quienes bailarán al ritmo del histórico ciclo de Marcelo Tinelli .



El conductor quiere que este año sea una edición especial a raíz del festejo de los 30 años de ShowMach y por eso hay un gran empeño en lograr no sólo a muchos de los ganadores de los certámenes anteriores si no también en cerrar contratos con figuras de renombre. Aunque esto no quiere decir que dejen de lado a las caras nuevas, porque saben que siempre pueden ser las que sorprendan en la pista.



En tanto, las figuras convocadas por la producción y que aún están en negociaciones son: Andrea Politti, Karina la Princesita y Lola Latorre, la hija mayor de Diego y Yanina Latorre. Por otra parte, el jurado de este año estará conformado por Marcelo Polino, De Brito, Pampita Ardohain y Florencia Peña. Además, el polémico BAR ("Bailando Assistant Referee") volverá a entrar en juego de la mano de Aníbal Pachano, Flavio Mendoza y una figura más a confirmar, que marcarán los errores técnicos en las devoluciones del jurado.

La lista completa del Bailando 2019.

Julián Serrano y Sofi Morandi, ganadores de la última edición de "Bailando". Su coach será Nicolás Merlín.



Charlotte Caniggia y Agustín Reyero. Su coach será Barby Reali.



Federico Bal y Lourdes Sánchez. Su coach será Nahuel Leguizamón.



Flor Vigna y Facu Mazzei. Su coach será Matías Napp.



Flor Torrente y Nacho Saraceni. Su coach será Hernán Alegre.



Felipe Colombo y Stefi Roitman. Su coach será Quique.



Griselda Siciliani y Nicolás Villalba. Su coach será Vanesa García Millán.



Hernán Piquín y Macarena Rinaldi. Su coach será la Cata.



Leticia Brédice y Fernando Bertona. Su coach será Yanil García.



Luciana Salazar y Gonzalo Gerber. Falta definir coach.



Mora Godoy y Cristian Ponce. Su coach será Paola García.



Silvina Escudero y Johny Lazarte. Su coach será Rodrigo Vallejos.



Sofia Pachano y Dan Breitman. Su coach será Augusto Fraga.



Flor de la V. Falta definir bailarín y coach.