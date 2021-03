Aureliano Folle defendió a Blanca Rodríguez y apuntó contra el "periodismo de periodistas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La polémica de la semana tocó de cerca a Aureliano Folle. El periodista estaba presente en el estudio de Subrayado cuando Blanca Rodríguez decidió al aire cortar el móvil de la cobertura de las actividades por el Día Internacional de la Mujer luego de que varias militantes agredieran a la cronista Magdalena Correa y al camarógrafo. "No hay por qué estar donde no quieren que estemos, la gente tiene derecho a que no estemos", justificó la conductora al aire, y Folle complementó: "¡Bien dicho!".

Las palabras de Blanca Rodríguez abrieron debate en redes sociales, y varios periodistas se pronunciaron en el sentido contrario al de la conductora. Colegas como Ignacio Álvarez o Gabriel Pereyra apuntaron que era "antiperiodístico" expresar que los comunicadores "no tienen que estar donde no quieren que estemos". Folle, en tanto, no quiso ser ajeno a la discusión y se pronunció en su programa Punto de Encuentro (Universal).

"A veces el interés periodístico se resume a cosas pequeñas que no tienen un sentido mayor y no se habla de las cosas que nos afectan", comenzó reflexionando el periodista. Y continuó realizando "un llamado a que todos en nuestro interior y en nuestro trabajo periodístico tratemos de ir a lo que importa y mirar la realidad de una manera más profunda (...), y no tanto desde el titular superficial de una frase o de una cosa circense de los acontecimientos".

Su compañera Cecilia Olivera le preguntó a qué se refería concretamente, y Folle explicó: "A las alusiones periodísticas y a hacer 'periodismo de periodistas'". "En el trabajo que tenemos deberíamos tener un poquito más de cuidado en hacer 'periodismo de periodistas' y ocuparnos de otras cosas", advirtió. El conductor dejó claro que no quería "señalar a nadie", pero expresó que a su criterio "no es importante la frase, sino cómo lo miramos, lo que se dice alrededor de eso y el tiempo que se pierde en una cosa que es mínima".

Folle conduce Punto de Encuentro todas las mañanas de 8:00 a 10:00 por Radio Universal, junto a Cecilia Olivera, Andrés Rega y Mariano López. Además, es el histórico cronista policial de Subrayado y acompaña a Blanca Rodríguez en ese rol desde hace años.