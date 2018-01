El audio que confirma que Nicole Neumann se refirió a Pampita como "mamarracho"

Bajo el título "La sirena del Este", Sábado Show publicó en su última edición una entrevista a la modelo argentina Nicole Neumann, hospedada esta temporada en Punta del Este.

Consultada sobre la condición que puso Carolina "Pampita" Ardohain para acudir a ciertos eventos siempre y cuando no esté Neumann invitada, la rubia respondió: "Me parece un mamarracho. Un mamarracho. Hace poquito nos cruzamos y lo hablamos, pero se ve que insiste".

Una vez en Buenos Aires, Neumann fue consultada por sus dichos en el programa Los ángeles de la mañana (Eltrece). "Lo leí y juro que no me acuerdo en qué contexto lo dije. No creo que haya dicho que ella era un mamarracho, lo habrán sacado de contexto. Quizás dije que una situación había sido un mamarracho", comentó.

Va el audio para que no queden dudas: