El ataque de furia de Susana Giménez contra la prensa: "Estoy harta de las cosas que preguntan"

Susana Giménez asitió el fin de semana a Café La Humedad, el bar que Cacho Castaña tiene en Buenos Aires y se convirtió en la invitada de lujo de la noche.

A su llegada al lugar, la conductora protagonizó el momento tenso de la velada cuando enfrentó a la gran cantidad de noteros que la estaban esperando.



Si bien accedió a responder algunas preguntas, el tono de las interrogantes la molestó.



"Susana, ¿te llamó Mirtha Legrand por el Día del Amigo?", fue la primera pregunta que le hicieron a la estrella de Telefe. "Sí, sí, nos hablamos por teléfono", respondió. "¿Y Marcelo (Tinelli)?", quiso saber otro cronista. "No", contestó la diva y de inmediato levantó temperatura.

"Les voy a decir una cosa: estoy harta de las cosas que preguntan ustedes. Yo no hablo de los demás, no me gusta, no quiero", dijo Susana casi a los gritos.

Otro movilero fue a más y le preguntó si Luis Miguel la había llamado por el Día del Amigo.



"¿Pero qué te pasa?", exclamó Susana, quien también explicó que el cantante mexicano es su "amigo" pero no la llama por teléfono.