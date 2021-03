Así fue la última participación de Sonsol en Polémica en el Bar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde su estreno en 2019, Polémica en el Bar contó con un indiscutible panelista estrella a la hora de salir al cruce contra compañeros e invitados: Alberto Sonsol. Fiel a su estilo apasionado, el periodista no dudaba a la hora de enfrentar dialécticamente al que se le pusiera enfrente con tal de defender sus puntos de vista. Su última aparición en el programa fue el domingo 14 de marzo.

En aquella última participación, ya diagnosticado con Covid, Sonsol salió al aire de su casa a través de Zoom. Se mostró con mucho sentido del humor, sosteniendo unos carteles que rezaban "la gente quiere vivir", uno de los tantos latiguillos que instaló en el programa.

El periodista relató en esa intervención cómo estaba atravesando el cuadro de coronavirus mientras hacía cuarentena en su hogar. "Me entretengo un poco, trato de no perder el humor. El médico me dijo que es muy importante lo mental y lo emocional", detalló.

Sobre el final del diálogo, se mostró conmovido y pidió "estar bien y nada más": "Siento que tengo mucho para entregar, sobre todo amor a toda la gente que me rodea. Le pido a Dios que me dé un ratito más, todavía me falta un pedacito por recorrer", cerró.

Sonsol falleció 11 días más tarde producto de las complicaciones respiratorias derivadas del COVID-19. Su hijo Diego fue quien compartió la triste noticia en redes: "Papá no sufre más", expresó.