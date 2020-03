Así se emocionó el conductor de TV que dijo: “vamos a volver a abrazarnos”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El problema del “distanciamiento social” fue tratado por el conductor de Séptimo Día (Teledoce) que se emocionó al hablar del drama que se vive y la imposibilidad de abrazar a un ser querido. “Vamos a volver a abrazarnos”, dijo el periodista Nelson Fernández en su monólogo del último programa de este periodístico que entró en pausa hata que pase esta crisis sanitaria.

Al inicio, Nelson Fernández habló de las “tres certezas” que hay sobre esta crisis: la primera de que es inédita y no pasó lo peor; la segunda, que la ciencia ganará la batalla (pero no se sabe cuándo), y la tercera, que dejará un alto costo (que todavía no puede estimarse).

“Estos días estamos con la angustia de no poder abrazar a un ser querido aunque estemos cerca, pero vamos a volver a abrazarnos. ¡Vamos a volver a hacerlo! Pero para eso, precisamos de todos. ¡Hoy vamos a hacer Séptimo Día, con razón y corazón … y a puro periodismo!”, dijo Nelson Fernández en su habitual monólogo.

Séptimo Día tuvo su cuarto programa de la segunda temporada, todo dedicado al tratamiento del coronavirus con un integrante del Comité de Expertos médicos que asesora al gobierno, y otros profesionales y dirigentes para abordar el problema. El programa no sigue al aire hasta nuevo aviso del canal.