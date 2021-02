Así fue el debut de Mariano López en Radio Universal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Siete meses después del final los principales programas de Océano FM, Mariano López volvió a la radio. Lo hizo en Universal al integrarse como conductor al ciclo Punto de Encuentro, que conducen Aureliano Folle, Cecilia Olivera y Andrés Rega de 8:00 a 10:00.

"Volver a hacer radio es algo muy lindo", comenzó diciendo el periodista en su debut en el programa. "Al principio no extrañé mucho la radio, pero con el comienzo de este año me vinieron ganas. Y cuando gracias a Diego Sorondo confirmé que volvía a la radio me motivé", añadió.

Mariano continuó haciendo uso de la palabra al inicio del programa para referirse a sus compañeros. "Una de las cosas que más me motivaba era trabajar con gente como ustedes. No lo digo por alcahuetearlos sino sinceramente. Uno va encontrando motivaciones en tener compañeros nuevos. Uno dice “¿cómo sería laburar con esta persona?, como colega es un crack, qué lindo sería trabajar con esta persona”, reflexionó.

"A los 46 años me llega la oportunidad de trabajar con el gran Aureliano Folle así que para mí es un honor. Lo mismo con Cecilia y con Andrés", elogió, y comentó anécdotas sobre sus compañeros. Al cerrar su suerte de discurso de bienvenida, concluyó: "Integrarme en este equipo es un verdadero honor, e integrarme a una emisora con tanta historia como Universal tiene un gustito".

Sus compañeros también lo recibieron en un tono elogioso, y Folle, quien es el conductor fundacional del ciclo, expresó: "Por algo (el programa) se llama Punto de Encuentro. Es un placer tenerte acá".

El debut de Mariano López marca su regreso al dial tras el final de Todo Pasa, el periodístico matutino en Océano FM que finalizó cuando la radio cambió de perfil y pasó principalmente a emitir música a mediados de 2020.