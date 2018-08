Así chicos, esto no da para más

Les cuento que me tiene medio patilluda que sean los mismos de siempre los que se pelean, reconcilian y vuelven a pelearse por televisión.

Claramente acá está faltando un cambio generacional, nuevas caras que comiencen a llenar el lugar de los de siempre. Si bien para muestra se necesita un botón, aquí van tres ejemplos de lo que me tiene medio aburrida.

Morena Rial, la chica se peleó con su padre (por si alguien no lo tenía claro), y habló de amenazas y denuncias. Hasta que prefería que no la hubieran adoptado, dijo. También estuvo internada en una clínica psiquiática, terminó con su novio y ahora volvió con él, como si no hubiera más peces en ese océano de pseudo famosos que pululan en la Argentina. Si la vida de Luis Miguel dio para una serie, lo de Morena Rial es como para una historia de Gabriel García Márquez.

Nazarena Vélez y Fede Bal hace tiempo que venían tranquilos, y esta semana volvieron con todo (seguramente estén armando una obra para el verano y necesiten prensa), y lo más triste no es que Federico estuvo de novio, hace dos años, con la hija de Nazarena, sino que siguen con las mismas recriminaciones, como si la relación hubiese terminado ayer. Ya fue chicos, terminen con el tema que ya aburren.

Charlotte y Lhoan. Sigo sin saber muy bien qué es lo que hace el chico, parece que esta vez terminaron para siempre. Ya lo veremos al Lhoan con el Gallito en mano, buscando laburo; porque la Caniggia seguramente va a seguir con su vida de lujos y excentricidades.

A todos estos les digo basta, me tienen cansada. Claro que parte de la culpa es nuestra que alimentamos estas figuras, que si no estuvieran en televisión, nadie les daría ni la hora. Por eso lo que necesito, creo que todos, es tener nuevas caras a las que criticar, que nos tengan entretenidos un rato, porque lo que son estas figuras del espectáculo, ya me tienen cansada de repetir siempre lo mismo.