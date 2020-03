Asesinaron a Luis Alfonso Mendoza, actor de doblaje de "Friends" y "The Big Bang Theory"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Luis Alfonso Mendoza, el actor de doblaje mexicano que le puso voz a los personajes Gohan de Dragon Ball Z; Joey Tribbiani de Friends; y a Sheldon Cooper de The Big Bang Theory, entre otros, fue asesinado en la madrugada del domingo. Según informan las autoridades mexicanas, la muerte del hombre de 55 años se produjo cuando el actor se vio inmerso en medio de una balacera junto a su esposa.



"Apenas hace un par de días nos reíamos con mi look de náufrago, y hoy ya no estás Luis Alfonso. Que alguien me lo explique. Afortunadamente te quedas en el corazón con tu risa y tus bromas y los recuerdos de tantos años. Ayer fue un día triste", escribió en su cuenta de Twitter Mario Castañeda, quien se dedicó a ponerle voz a Gokú en Dragon Ball Z.



Apenas hace un par de días nos reíamos con mi look de náufrago, y hoy ya no estás Luis Alfonso... Que alguien me lo explique...! Afortunadamente te quedas en el corazón con tu risa y tus bromas y los recuerdos de tantos años... Ayer fue un día triste... — Mario C Castañeda P. (@ccp_mario) March 1, 2020

Eduardo Garza, voz de Krillin en la misma serie, también se despidió del actor mexicano: "Amigos, desgraciadamente es cierto. Es horrible dar este tipo de información y yo soy la persona menos indicada para hacerlo, pero efectivamente hoy falleció mi querido Luis Alfonso Mendoza, gran actor de doblaje. Se nos fue otro grande. DEP", escribió.



Amigos, desgraciadamente es cierto. Es horrible dar este tipo de información y yo soy la persona menos indicada para hacerlo, pero efectivamente hoy falleció mi querido Luis Alfonso Mendoza, gran actor de doblaje. Se nos fue otro grande. DEP. pic.twitter.com/qkJ0OFEeyE — Lalo Garza (@LaloGarx) March 1, 2020

Además de los trabajos ya mencionados, Mendoza interpretó a personajes como Bugs Bunny, el Pato Lucas, Daniel Larusso (de Karate Kid) y a Dexter (de El laboratorio de Dexter).