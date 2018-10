Aseguran que Diego Boneta está de novio con una uruguaya

"Me encantan las mujeres inteligentes, apasionadas… Para mí, la pasión es algo importantísimo en cualquier persona. Es una de las cualidades más importantes porque yo soy una persona súper apasionada. Y me encanta conocer gente que tiene una pasión en la vida, que tiene una meta. ¿Si me entiendes? Mujeres que sean divertidas. Y a las que les guste comer, porque yo como muchísimo…", había contado el protagonista de Luis Miguel, la serie, en una entrevista que publicó el portal Teleshow de Aregntina, durante la visita del intérprete a ese país.

Pues bien, pese al bajísimo perfil que Boneta cultiva sobre su vida personal, el mexicano no estaría solo y la dueña de su corazón sería, nada menos, que una uruguaya. Su nombre es Florencia y, al parecer, reúne las características que buscaba.

Nelssie Carrillo, periodista mexicana radicada en México, dijo que el actor no está con Sofía Castro o Camila Sodi, la pareja de Boneta en la ficción, sino con esta morocha uruguaya que vive en Nueva York y que trabaja para la ONU.

"Mucho se ha especulado sobre el actor y cantante Diego Boneta, de que si es gay o mantiene una relación amorosa con Sofía Castro o Camila Sodi. Pues no. Conozcan a Florencia. Es una joven uruguaya quien, según dicen, es la otra mitad de Boneta. Vive en Nueva York. Ella es una mujer apasionada en su trabajo, hace dos años está en el DPA (Departamento de

Asuntos Políticos de la ONU). Trabaja para Medio Oriente", escribió la periodista en su cuenta de Instagram, junto a una foto de la uruguaya.

Durante la estadía de Boneta en Buenos Aires, se había especulado con la presencia de Florencia en el hotel donde se alojó. Sin embargo, el propio Boneta lo desmintió: "Habían dicho que había una uruguaya conmigo… (se ríe). ¿Quieres oír algo verdaderamente chistoso? -invitó Diego-. Mi equipo de trabajo cambió mi nombre en el hotel por el de mi otro representante, que está en México y se llama Cory. Creo que aquí es un nombre de mujer, pero él es hombre. Y a la hora de cambiarlo, surgió el rumor de que yo estaba con una chica. Nosotros nos estábamos muriendo de la risa y le hicimos un bullying al pobre Cory. Le decíamos: 'Tú aquí eres una mujer

uruguaya, no eres tú'. Pero yo vine con un equipo de trabajo y ya".

Más allá de esa desmentida del galán, es posible que Florencia no haya viajado a la capital porteña. De hecho, Boneta se mostró sin compañía femenina (salvo una selfie que se tomó con Soledad Fandiño en un boliche) durante su estadía donde grabó un comercial para una marca de shampoo y un especial con Marley para Telefe.