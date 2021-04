Aseguran que Petinatti "destrozó maniobra del SMU" contra el gobierno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A finales de marzo, un mensaje de WhatsApp comenzó a correr entre grupos de médicos para que los profesionales de la salud grabaran "videos de concientización" donde se los incitaba a que dijeran a cámara que el sistema de salud ya estaba "desbordado".

La "campaña" del Sindicato Médico del Uruguay nunca terminó de salir y generó polémica. Quien primero dio cuenta de la preparación de la movida fue el Orlando Petinatti, a quien le llegó, seguramente por error, el mensaje y el primero de los videos, que lo grabó un asesor de comunicación del SMU a modo de ejemplo para los médicos.

Este miércoles, el senador nacionalista Sergio Botana escribió una columna en el semanario Puentes donde analiza el rol del comunicador en el "destrozo de la maniobra".

Bajo el título "Peticidio", Botana criticó las intenciones del SMU y agregó: "Lástima que los descubrieron. Que la grabación le llegó justo a Petinatti. Nada más ni nada menos que a Petinatti. Petinatti hizo lo que solo puede hacer Petinatti. Destrozó la maniobra. Pulverizó la injusticia y quedó en boca del pueblo en un solo acto. La mala intención no paga. La evidencia los dejó muy mal parados".

El legislador añadió luego: "Petinatti a la izquierda le duele. No es el humor ideologizado y cómplice de su imaginario. Es humor popular. Es humor que toma las radios de los ómnibus de los pueblos. Es humor que acorta las tardes del chofer. Que abrevia las del trabajador manual. Humor que alivia el tiempo en el trabajo tedioso y repetitivo. Simplemente humor. No condescendiente. Poseedor de la riqueza que sólo tiene la vida misma. No encorsetado en parámetro alguno. Libre. Como actúa siempre. Capaz de jugársela solito. A la intemperie. Capaz de resistir a la amenaza del poder. Cuando la Intendencia de Montevideo prohibía la radio en el ómnibus, no prohibía la radio. Prohibía a Petinatti porque Petinatti estaba en todas las radios. No lo entienden porque es libre y ellos son matrizados. No lo entienden porque es pueblo. Ser pueblo es una cosa. Hacerse el de pueblo es otra. Ellos se hacen, pero no son".

El 29 de marzo, Petinatti contó en Malos pensamientos (Azul FM) que le había llegado el mensaje del SMU y llamó en vivo al asesor de comunicación del sindicato, quien había grabado el primero de los videos, donde aseguraba: "Trabajo como médico en Montevideo" y añadía: "El sistema completamente desbordado".

Agustín, el asesor en cuestión no es médico y se defendió asegurando que era un ejemplo y blanqueó las intenciones de la campaña.