Aseguran que Mirtha Legrand tuvo un romance con Carlos Monzón

Una serie en plena producción abordará la controvertida vida de Carlos Monzón, el fallecido boxeador argentino, que alcanzó la gloria deportiva, tuvo un profuso historial amoroso, fue condenado por homicidio de su última esposa y murió en un accidente de tránsito.

En las últimas horas, se sumó un nuevo y presunto dato a su controvertida biografía. De acuerdo al periodista Luis Ventura, Carlos Monzón vivió un romance prohibido con la conductora Mirtha Legrand.

La diva de los almuerzos, que estaba casada en los tiempos de ese supuesto affaire, lo negó en todos los términos y aseguró que llevará a juicio a Ventura.

“Eso es algo que flotaba en la época porque Daniel Tinayre dirigió La Mary y eso generó una gran expectativa”, dijo Ventura. Tinayre era el marido de Mirtha y La Mary fue una película en la que participan Susana Giménez y el propio Monzón.

Pero Mirtha Legrand rechazó tajantemente la versión. "Es una maldad que no tiene explicación. Lo que quiero es que lo desmientan Ventura, Pía Shaw y Iúdica y que me pidan disculpas. Esta mentira atroz ya la publica Ventura hace años. ¡¡Lo dejé pasar pero esto NO lo dejo pasar!! Monzón, a quien conocimos cuando hizo el film con Daniel, vino varias veces a mi programa, era correctísimo y una figura que convocaba audiencia! Recuerdo que salimos a comer una noche fuimos a un Restaurant de Olivos que ya no existe se llamaba El Hueso Perdido", dijo al portal telebajocero.com

El periodista Ventura indicó que lo hizo fue reflotar un rumor de la época. "Hay mucha gente que me brinda datos específicos, no digo que sea cierto, pero la gente de la época recrea esa versión, nunca dije que fuera exacto sino que era un fuerte rumor de la época. Remarco que era una versión, un rumor de la época", dijo.