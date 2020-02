Arturo Puig y Selva Alemán fueron asaltados camino a Punta del Este

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Arturo Puig y su esposa Selva Alemán fueron víctimas de la inseguridad apenas pisaron suelo uruguayo. La pareja de actores argentinos llegaron a Montevideo en barco y continuaron viaje en auto hacia Punta del Este pero de camino fueron emboscados por motochorros que le pincharon una ruedad y luego le llevaron valiosas pertenencias: dinero, celular y documentos.

La noticia fue confirmada por el periodista Gustavo Descalzi y por FM Gente. Puig narró lo sucedido a Teleshow desde Punta del Este, donde ya se encuentra.

“Bajamos del barco, estamos en Punta ahora, íbamos por la avenida, la Costanera, con mucho tránsito, casi a paso de hombre, y de pronto una moto pasa y nos toca pero como si el tipo nos hubiera tocado con el hombro, y sigue de largo”, contó Puig.

Metros más adelante se percató de que su neumático trasero sufría problemas. "Yo tengo un auto, un BMW, que no tienen cámara las gomas, si se te llegan a pinchar como que podés seguir andando. Bueno, sigo andando unos metros más, paro, me fijo, la goma estaba bien, vuelvo a arrancar, y ahí sí, en el tablero, me sale problemas en la rueda trasera derecha".

El actor de Grande pa! se detuvo en una estación de servicio de la zona de Malvín. Cuando Selva Alemán se bajó con la cartera en mano, fue abordada por un motochorro que le llevó sus pertenencias.

Contó que recibió el gesto de solidaridad de una pareja de uruguayos. "Un muchacho llamó a las tarjetas para anularlas, el matrimonio nos dio plata, nos prestó plata porque la mujer conocía a mi nuera, en un momento había trabajado con ella. Me prestaron 100 dólares para los peajes y eso, y me dio el número de teléfono, así que cuando vuelva la llamo y se los devuelvo”, relató.

“Aquí estamos, Selva indignada todavía, pero por suerte no nos pasó nada. Es terrible, pero nos comentaron que está pasando mucho acá también”, explicó el actor.

"