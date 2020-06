Artistas molestos con apertura de iglesias sin señales para actividades culturales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con cada vez menos casos diarios de coronavirus, el país vuelve de a poco la presencialidad. A las aperturas en educación, shoppings y otras actividades, se suma ahora la aprobación del protocolo para las ceremonias religiosas.

La noticia, celebrada por muchos, también genera cuestionamientos o más bien una pregunta: ¿Para cuándo teatros, cines o salas musicales?

Varios representantes de la cultura se hicieron la misma pregunta y algunos la plantean a modo de reclamo.



Danilo Astori (hijo), reconocido productor musical, se preguntó en Twitter: "Es increíble que en un país laico como el nuestro las ceremonias religiosas ya tengan fecha de reapertura y toda la industria cultural siga parada".



El periodista Carlos Dopico también se pronunció a favor de la apertura: "La dilación de la cultura no admite ya más prórroga. Si hay garantias sanitarias para reactivar otras áreas debería fijarse ya una fecha para el retorno en la actividad cultural: teatros, pequeños conciertos, museos, etc".



Diego Barnabé, periodista de Telemundo, también fue enfático en su reclamo hacia una apertura de museos. "¿Qué esperan el MEC y la DNC para permitir que vuelven a abrir los museos de Uruguay, con los protocolos correspondientes? Seguramente hay menos riesgos que en los centros comerciales. ¿La cultura siempre en el último lugar de la lista?"



Paola Bianco bromeó con la situación. "Me voy a hacer religiosa.

Ya que no tengo trabajo, al menos puedo ir a los rezos".



Laura Canoura también se pronunció en Twitter: "Iba a escribir algo referido la cultura, las iglesias, los ómnibus, la construcción, los paseos al aire libre, los shoppings...pero he leído los mejores comentarios posibles de colegas con los que ni siquiera me he visto en persona. Basta de hashtags! Reactiven la cultura YA!"