Arrestan al cantante R. Kelly por delitos sexuales

El cantante estadounidense R. Kelly fue arrestado el jueves de noche por cargos de delitos sexual.



El arresto incluye una nueva acusación de 13 cargos, relacionados con la pornografía infantil, abusos sexuales y obstrucción de justicia. A su vez, se emitió una acusación separada de cinco cargos del Distrito Este de Nueva York en Brooklyn que lo acusa de crimen organizado, según ABC News. Se espera que el cantante enfrente cargos en Chicago antes de ser extraditado a Brooklyn.



Kelly, de 52 años, ha estado en el centro de una serie de denuncias de abuso sexual durante casi dos décadas, con algunas acusaciones que se remontan a finales de la década de 1990.



En febrero, Kelly fue acusado de 10 cargos de abuso sexual agravado, y en mayo recibió 11 cargos más de agresión sexual y abuso sexual. Cuatro de los delitos de agresión sexual criminal agravada tienen una condena de seis a 30 años de prisión. Entre las denuncias, se incluye la de una víctima que asegura que fue abusada durante tres años, desde sus 13 y a sus 16 años.



A principios de año, el periodista estadounidense Jim DeRogatis, quien ha estado informando sobre las denuncias de delitos sexuales contra Kelly durante casi 20 años, adelantaba que las oficinas del FBI estaban investigando al cantante, y que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, investigaba las denuncias de trata de personas en su contra, relacionadas con el transporte de mujeres jóvenes a través de las fronteras estatales.



El cantante se declaró no culpable de esa primera serie de acusaciones, y pagó una fianza de un millón de dólares. Kelly ya había enfrentado cargos similares en el año 2000 cuando fue acusado de participar en pornografía infantil, después de que apareciera un video que supuestamente mostraba que tenía relaciones sexuales con una mujer menor de edad.



Kelly también fue el foco principal de la reciente serie documental Surviving R. Kelly de Lifetime, que dio como resultado que el cantante fuera dejado por su sello discográfico, RCA, además de los problemas con la reserva de conciertos.



En julio, el cantante publicó "I Admit", una canción de 19 minutos hablaba del tema. "He cometido algunos errores", dice en un verso, pero niega las acusaciones recibidas diciendo que "¿cómo van a decir que no respeto a esas mujeres, cuando todo lo que he hecho es representarlas?".

En otro pasaje de la canción, R. Kelly dice que "admito que tuve sexo con todas las chicas, viejas y jóvenes, pero dime cómo ellos lo llaman pedofilia, porque esa porquería es una locura".