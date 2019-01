Arnaldo André reveló una dura pelea que tuvo con Nicolás Cabré

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El actor Arnaldo André sorprendió todos al revelar una dura pelea que tuvo con su colega Nicolás Cabré en 2011 y en el marco de la ficción Los únicos, que ambos integraron.

El cruce fue determinante para que André y su personaje abandonaran la ficción antes del final. El enfrentamiento en cuestión se produjo en el marco de las presentaciones teatrales de Los únicos.

"Había una página y media del guión en la que mi personaje no decía nada. No tenía ninguna acción. Entonces le propuse a (el director) Marcos Carnevale que mi personaje saliera de escena. Me dijo que sí, que lo hablara con Cristian, el apuntador. Y como en esa página y media había un bocadillo, le dije que lo mío lo podía decir Nico Vázquez. Pero se ve que Cristian se olvidó de avisar y, al día siguiente, vino esa escena y yo me fui. De repente había que decir eso, todos miran y no me encuentran...", continuó Arnaldo André.

Entonces Cabré habría reaccionado con violencia. "Él (por Cabré) agarró y me dijo qué creía yo, que iba a poder decidir todo lo que yo quisiera. Me lo dijo mal. Delante de todo el mundo. Y se fue", revivió el actor en Intrusos.

"Obviamente yo no me quedé callado. Eso me molestó muchísimo. Me pareció una falta de respeto porque no tenía razón, y aunque tuviese razón, me lo tendría que haber dicho en otro momento, por respeto hacia mí. Me lo dijo en un mal tono", continuó.

"Después de ese episodio, pedí irme un mes antes. Yo no estaba cómodo. Ellos (por la producción) lo aceptaron, aunque no de buen gusto", explicó el actor.