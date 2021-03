Armie Hammer: tras las polémicas por sus prácticas sexuales, fue acusado de violación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este jueves, una mujer identificada como Effie Angelova ofreció una conferencia de prensa junto a su abogada, Gloria Allred, para denunciar a Armie Hammer de violación. Según relató, la agresión tuvo lugar en abril de 2017 durante un encuentro con el actor estadounidense, en el que asegura que fue "violada violentamente" y que Hammer le golpeó repetidamente la cabeza contra una pared.



"Pensé que me iba a matar", aseguró durante la conferencia de prensa, y agregó que Hammer "luego se fue sin preocuparse" por su "bienestar". "He llegado a comprender que el inmenso control mental que tenía sobre mí era muy dañino en muchos niveles", comentó.

“El 24 de abril de 2017, Armie Hammer me violó violentamente durante más de cuatro horas en Los Ángeles”, relató. “Me golpeó repetidamente la cabeza contra una pared y me lastimó la cara. También cometió otros actos de violencia contra mí a los que no di mi consentimiento ”.

Effie comentó que conoció al actor de La red social en 2016 cuando tenía 20 años y agregó que, entre 2016 y 2020, tuvo varios encuentros con Hammer. “Mi esperanza al hablar sobre el abuso que sufrí es que se haga responsable de sus actos", aseguró. "Siento una inmensa culpa por no haber hablado antes, porque siento que podría haber podido salvar a otros de convertirse en víctimas".

"Al hablar hoy, espero evitar que otras mujeres sean víctimas de él en el futuro. Quiero que otras sobrevivientes de agresión sexual en todo el mundo se sientan empoderadas y sepan que las escuchan, las creen, las comprenden, las apoyan y las aman ”, explicó durante la conferencia.

Hammer ha estado en el centro de una controversia durante gran parte de lo que va de 2021, luego de la serie de mensajes filtrados que dan detalles de la violenta vida sexual del actor. La ola de indignación en torno a Hammer lo llevaron a abandonar dos proyectos de alto perfil: la comedia de acción de Lionsgate Shotgun Wedding, con Jennifer Lopez; y la serie de Paramount + El Padrino. Semanas más tarde, Hammer fue despedido de su agencia, WME.

Después de haberse alejado del proyecto de Shotgun Wedding, Hammer publicó una declaración de prensa. “No estoy respondiendo a las mentiras que se dicen sobre mí, pero a la luz de los viciosos y espurios ataques en las redes contra mí, no puedo dejar a mis hijos durante cuatro meses para rodar una película en la República Dominicana. Lionsgate me está apoyando en esto y les estoy agradecido por eso ", escribió.

Tras la conferencia de prensa, el sitio web IndieWire publicó un comunicado de prensa escrito por el abogado del actor, Andrew B. Brettler. “Los mensajes entre Effie Angelova y Hammer socava y refuta sus escandalosas acusaciones. Recientemente, el 18 de julio de 2020, Angelova envió textos gráficos a Hammer diciéndole lo que quería que él le hiciera. Hammer respondió dejando en claro que no quería mantener ese tipo de relación con ella", comienza el comunicado.

“Nunca fue la intención del Sr. Hammer avergonzar o exponer los fetiches o los deseos sexuales pervertidos de la Sra. Angelova, pero ahora ha llevado este asunto a otro nivel al contratar a un abogado civil para realizar una conferencia de prensa pública. Con la verdad de su lado, el Sr. Hammer agradece la oportunidad de dejar las cosas claras".

“Desde el primer día, el Sr. Hammer ha sostenido que todas sus interacciones con la Sra. Angelova - y con cualquier otra pareja sexual suya - han sido completamente consensuales, discutidas y acordadas de antemano, y mutuamente participativas. La búsqueda de atención de la Sra. Angelova y su imprudencia legal solo harán que sea más difícil para las víctimas reales de violencia sexual obtener la justicia que merecen ".