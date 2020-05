Ariana Grande: un fanático entró a su propiedad para tratar de asesinarla 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ariana Grande fue tendencia en las redes sociales durante las últimas horas debido a una grave situación que padeció hace poco más de un mes. Un fanático de la cantante de "7 rings" y "thank u, next" irrumpió en su casa mientras ella no estaba y asustó a su madre.



Según informa TMZ, la intérprete obtuvo en las últimas horas una orden de restricción, luego de que se encontraran notas en la mochila del acosador donde decía que la razón para entrar a su casa era "asesinar a la artista" .



" Tengo miedo por mi vida ", le dijo Grande a las autoridades cuando solicitó la medida. El 14 de marzo pasado Fidel Henriquez había ingresado al predio de la cantante escondido detrás de un camión de reparto. Apenas se acercó a su casa, comenzó a golpear violentamente la puerta del domicilio de la cantante.



El portal TMZ contó que los vecinos de Grande vieron al fanático hablando solo cerca de un tacho de basura y tenía un papel en la mano, lo que al parecer era una carta de amor para la cantante.



Sin embargo, al revisarle la mochila al Henriquez la policía encontró varias notas que decían: "Quiero matar a Ariana Grande", Sin embargo, no hallaron indicios de que estuviera armado. Finalmente quedó en libertad y se firmó una orden temporal de restricción, que no tranquilizó a la intérprete de "God Is a Woman".



La orden de restricción tiene vigencia por cinco años y determina que el fanático no puede acercarse a menos de 100 metros de la artista ni de su madre, y por supuesto, tampoco puede tener ningún tipo de contacto con ella.