Argentino se enamoró de Andy Vila cuando lo entrevistó en Vamo' arriba

Andy Vila está soltera desde hace unos meses y, al parecer, candidatos no le faltan. La rubia, que ha tenido un 2019 muy intenso al frente de Vamo' arriba, en Canal 4, y en Código Virtual, en Radio Universal, confirmó hace unos meses su separación de Emiliano Álvarez, tras varios años de relación.

Sin embargo, a la rubia candidatos no le faltan. Como muestra, basta repasar la confesión que hizo el psicólogo argentino, Gabriel Castañá, que quedó deslumbrado con Andy luego que ella lo entrevistara para el magazine de Canal 4, donde él concurrió para promocionar la charla que brindó en el Teatro Metro, en noviembre.

Castañá, que se hizo conocido en la vecina orilla por sus participaciones en Bendita (Canal 9), estuvo el domingo en la sección #TeparpiemosJuntos que la influencer Daniela Viaggiamari (@Danilachepi) tiene en Instagram y ahí dio un ejemplo donde involucró a Andy Vila de quien dice haberse enamorado aunque, aclaró, tiene bajas expectativas de poder conquistarla.

"Hace poco estuve en Uruguay y quedé totalmente enamorado de una chica: Andy Vila", arrancó Gabriel. Y dio un ejemplo en la terapia sobre las diferencias entre deseo y expectativa, a partir de lo que le generó a él conocer a Andy Vila.

"Tengo mucho deseo, pero cero expectativa con Andy Vila", empezó el terapeuta. Y explicó: "¿Por qué? Porque yo vivo acá (en Buenos Aires), porque me vio 10 minutos, porque probablemente no esté en el target de los hombres que a ella le gusta. Entonces, yo tengo mucho deseo por Andy, pero cero expectativa".

Después dio otro escenario diferente: "Ahora, ¿qué pasa si Andy se va a Buenos Aires, muda a mi edificio, empiezo a cruzarla en el ascensor, me toca el timbre...? El deseo va a ser el mismo, porque es igual de linda. Pero van a empezar a subir mi expectativa porque creo que tengo chances. Y cuando la invite a salir y Andy me corte el rostro como el mejor, me va a frustrar. Porque elevé la expectativa. Si yo esta noche no salgo con Andy no voy a estar frustrado porque no tengo ninguna expectativa, pero si deseo. Entonces tengamos mucho deseo, pero poca expectativa.Entonces, hay que trabajar en el deseo".

¿Le llegará este mensaje a Andy para que Gabriel tenga alguna expectativa?