Aretha Franklin no dejó testamento y dejó una fortuna de 80 millones de dólares

La cantante falleció en su casa en Detroit a raíz del cáncer de páncreas el pasado 16 de agosto y pese a que estuvo luchando por mucho tiempo por su salud, según TMZ, no escribió un testamento. La cantante falleció a los 76 años y al parecer no previó su cercano deceso, porque, según informa dicho medio estadounidense, la artista no habría especificado a quién le traspasaría su patrimonio.

Las propiedades de la cantante están valorizadas aproximadamente en 80 millones de dólares según la revista People y debido a las leyes de Michigan, su herencia se dividiría en partes iguales entre sus cuatro hijos. El que no haya dejado un testamento causa sorpresa, debido a que ella era madre de un hijo con necesidades especiales llamado Clarence (63), el cual necesitaría de cuidados y apoyo financiero.

El funeral de Aretha Franklin será privado y se llevará a cabo el 31 de agosto en el Greater Grace Temple. Sin embargo antes se realizará el velatorio de manera pública para que sus seguidores presenten sus respetos.

Franklin se divorció dos veces, y fue madre de cuatro hijos. Dos de ellos, Kecalf y Teddy, son personajes activos dentro del mundo de la música. Teddy fue el director artístico y de la banda de músicos de Aretha en sus giras, además de tocar la guitarra eléctrica. Quedó embarazada a los doce años y dio a luz a su primer hijo, Clarence, el 28 de enero de 1955. El padre era un compañero de escuela, Donald Burk.

El 22 de enero de 1957, con catorce años, tuvo al segundo, Edward, hijo de Edward Jordan. No le gustaba hablar de sus maternidades precoces con los entrevistadores. Mientras los niños eran cuidados por su abuela y su hermana Erma, Aretha salía y consolidaba su carrera

Desde 1962 hasta 1969 estuvo casada con Teddy White, con quien tuvo a Teddy Jr. en febrero de 1964 y del que se divorció alegando violencia doméstica. Su cuarto y último hijo, Kecalf, nació en 1970 fruto de su relación con su director de giras Ken Cunningham. En 1978 se casó con el actor Glynn Turman, del que se divorciaría en 1984.

Tras un incidente leve en 1984, tenía miedo a viajar en avión, por lo que desde entonces restringió sus giras solo a Estados Unidos. Además, Aretha Franklin fue operada a principios de diciembre de 2010, de una enfermedad de la cual no quiso ofrecer detalles. Por otro lado, en un tributo que se hizo en su memoria, Madonna fue la protagonista y se generó un debate.

En los MTV VMA celebrados en Nueva York se rindió un tributo a Aretha Franklin, el cual dejó decepcionados a los fanáticos cuando Madonna dio un discurso sobre la cantante.

Madonna, por su parte, salió al cruce de las críticas vía Instagram: "¡Fui convocada para presentar el premio a Mejor Video del año por MTV! Y después me pidieron que comparta anécdotas de mi carrera con Aretha Franklin. Compartí parte de mi travesía y le agradecí a Aretha por inspirarme a lo largo del camino".

"¡No fue mi intención hacerle un tributo a ella! Eso sería imposible de hacer en dos minutos y con todo el ruido de una ceremonia de premiación. Jamás podría hacerlo debidamente en ese contexto y con ese ambiente", agregó Madonna.

Y además, la estrella pop contraatacó: "Desafortunadamente la mayoría de las personas tienen una capacidad de atención limitada y juzgan rápidamente".