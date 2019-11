Araceli internada en terapia intensiva por una bacteria que invadió su sangre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Esta miércoles, un posteo de Araceli González en su cuenta de Instagram sorprendió a todos. Internada desde hace 10 días, la actriz contó que contrajo una bacteria que primero afectó a su riñón y luego, pasó a la sangre. Y si bien ya se encuentra fuera de peligro, deberá permanecer en observación mientras espera el resultado de algunos estudios.

"¡Hola! Muchos días de fiebre, dolores, incertidumbre, miedo, bajaron mis defensas, desolación, mi cuerpo estaba batallando con una bacteria. ¡Una bacteria que invadió hasta mi sangre! ¡Peleé fuerte! ¡No me rendí! Casos raros, casos únicos, casos que te frenan", inicia el texto publicado por la actriz, junto a una foto en la que se la puede ver acostada, con una pulsera de identificación en su muñeca.

"Gracias a mis médicos. Gracias a mis amigos y familia que estuvieron al lado mío, cuidándome. Noches de abrazos y dormir de la mano. Estas cosas no pasan porque sí. La vida me limitó, me hizo ver lo que en el fondo sentía. Pero todo lo vivido en este último año, me estaba derrapando. ¡Y fue así! ¡Y lo sentía! Como me decía mi entrenador de carreras de autos: lo más importante es saber frenar. Acelerar lo hace cualquiera. ¡Pudo ser terrible! Llegamos a tiempo. Solo gracias", continúa el texto.

"Recién agarro mi teléfono después de 10 días. Me dedique a cuidarme, me dedique a mí. Una vez que salga, acomodo cajones de nuevo Priorizaré mi vida y mis amores. Y las batallas seguirán sin que afecte mi cuerpo, la vida es aprendizaje todo el tiempo. Es la recta final de una historia. ¡Salió bien, pero ahí! Me asusté. Pero pudimos", concluye, además de su arrobar a algunos de sus afectos más cercanos que estuvieron acompañándola, como sus hijos Tomás Kirzner y Florencia Torrente, su esposo Fabián Mazzei, su nuera Minerva Casero y la productora Natalia Monteferrario.

En medio de la batalla judicial contra su ex Adrián Suar por la división de bienes, González asegura que fue un año duro pero que no va a bajar los brazos. "¡Cuidarse! ¡Cuidarse! Ubicar correctamente las cosas en su lugar. Lo claro en mi vida siempre fue mi familia. Desde siempre, ¡y lo será! Pero esto no baja mis batallas, que seguirán. Confío en la justicia y en la ley divina. Hoy acá, abrazados, todos seguimos adelante. Pronto estaré en mi casa. ¡Lo más importante: mi vida!", expresó.

¿Qué le pasó?

Tras interrumpir la programación con un "Último momento", los conductores de Involucrados confirmaron la noticia y dieron información sobre lo sucedido. Al parecer, cuando Araceli fue al programa de Susana Giménez, hace 10 días atrás, ya estaba con algunos de los síntomas que ocasionaron su internación.

"Ya cuando fue al programa de Susana tenía 40 grados de fiebre. Hizo la entrevista y se fue a su casa. A partir de ahí tuvo una escalada de síntomas y Fabián Mazzei la interna. Le empiezan a hacer exámenes exhaustivos y en un primer momento le encuentran una infección urinaria", explicaron desde el ciclo de América. "Luego, la bacteria que se instaló en su riñón pasó a la sangre, lo cual agravó el cuadro y la internaron en terapia intensiva. Recién el sábado lograron bajarle la fiebre y ahora sigue en observación. Ya no con el cuadro dramático porque encontraron el antibiótico adecuado", relató uno de los periodistas del ciclo de América.

Enseguida, Pía Shaw se comunicó con Mazzei, quien dio detalles de cómo se encuentra su mujer: "Acá estoy cuidando a Araceli. Por suerte ya está estable. Después sigue con internación domiciliaria. Nació de vuelta", confesó el actor a través de un mensaje de WhatsApp.