Araceli González recordó una cita fallida con un uruguayo​

Ocurrió en el moemento del programa en que los famosos debían "pasar al frente". En esa ocasión, Kustnetzooff pidió que lo hicieran aquellos que tuvieron una "cita fallida". De los invitados, varios lo hicieron, pero Araceli prefirió quedarse en su lugar.

Sin embargo, Andy insitió y logró que la modelo y actriz recordara su cita fallida ocurrida en Punta del Este, con un hombre que venía del rubro gastronómico.

Aunque Araceli no quiso mencionarlo, el conductor y Verónica Lozano, que estaba invitada, se encargaron de dar las pistas para reconocer al hombre en cuestión. La modelo, por su parte, recordó que estaba recién separada de Suar y era una época en que ningún hombre se le podía acercar en Argentina ya que, si lo hacían, "nunca más podían trabajar".

Finalmente Araceli accedió a contar su anécdota y reveló que se animó a viajar a Uruguay, donde vivió una aventura que no terminó bien. "Estuve todo el fin de semana (en su casa) hasta que empezaron a tocar el timbre, a tocar el timbre... Y me dice que era su exnovia... Me pidió si podía irme por la parte de atrás porque su novia se ponía muy violenta. Me tuve que tomar un taxi y llegué muy desilusionada a Buenos Aires", recordó Araceli, ante la sopresa del resto de los invitados.

Vale recordar que, después de su matrimonio con Adrián Suar, Araceli mantuvo un romance con Roberto Beherens en 2005, que la llevó con bajo perfiil. Unos años después, comenzó su relación con Fabián Mazzei que perdura hasta estos días.