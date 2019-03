En apuros económicos, Silvia Suller hizo un desesperado pedido

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Silvia Süller recurrió a su cuenta de Twitter para dirigirse a sus 42 mil seguidores con un desesperado pedido que sorprendió a todos: la actriz solicitó dinero para poder comprarse un departamento, y comunicó que necesita 100 mil dólares para poder tener un techo propio.

"Hace 33 años que entro en sus hogares, me quieren y los quiero. ¿Me ayudaría alguien? Sé que muchos colaboran en entidades anónimas. No es joda ni se me caen los anillos. Es solo algo de todo lo que les di. No soy pretenciosa. Solo estoy pidiendo auxilio", expresó.

Por otro lado, la ex de Silvio Soldán aseguró que, de no poder adquirir un inmueble, aceptaría que le presten uno "por un tiempo". "Soy muy cuidadosa. No entra nadie porque no tengo a nadie. Salvo mi hija Marilyn, no tengo novio, amigos, ni familia, ni perro, ni plantas. ¡La casa es sagrada!", aclaró.

Asimismo, Süller contó que no está cobrando la jubilación, y también apuntó contra la Asociación Argentina de Actores. "Nunca aportó nada", reveló en uno de sus mensajes, todos ellos signados por una urgencia que evidencia el mal momento que está atravesando.