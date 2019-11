APU responde a Petinatti nombrándolo con sus dos apellidos y desata polémica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La participación de Orlando Petinatti en el ciclo de cocina que conduce Patricia Wolf, en TNU, hace casi una semana sigue dando qué hablar. Cuando todo indicaba que el conflicto estaba saldado, el Licenciado volvió a la carga con un mensaje contra Fabián Cardozo publicando cómo fue el momento televisivo y calificando al comunicador, que actualmente preside la Asociación de le prensa uruguaya (APU), de "militante".

A través de la cuenta oficial de Twitter, APU hizo pública su posición con respecto al cruce entre los comunicadores llamando a Petinatti con su apellido paterno (Nieuchowicz) y materno (Abramovich). Además, instó al conductor de Malos pensamientos (Azul FM) a que "retire la calificación" de "militante" contra Carodozo.

Mirá el hilo:

Por lo expuesto, la APU solicita al señor Nieuchowicz Abramovich que retire la calificación que imputó al presidente de nuestro sindicato, porque no sólo es denigrante e injusta sino que también afecta a todo un colectivo de trabajadores.

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL - APU — APU (@apu_uy) November 12, 2019

Unas horas después del comunicador, representantes de la colectividad judía, como Sergio Gorzy, y otros comunicadores mostraron su repudio contra el hilo en Twitter de APU. Incluso, hubo algunos lo consideraron "antisemita".

"El día que APU se refieran a Cristina Morán como Iris Fariña Romano o a Jorge Traverso como Schubert Pérez Denis voy a creer que no hubo mala fe. 2 mil años de prejuicios no se van en poco tiempo. Petinatti no pudo ocultar que era judío. Bien desenmascarado. ¡Shalom!", comentó Gorzy sobre un rettuit de un mensaje de Leonardo Haberkorn que admitió haber sentido "asco" por el mensaje viralizado.

El día que APU se refieran a Cristina Morán como Iris Fariña Romano o a Jorge Traverso como Schubert Pérez Denis voy a creer que no hubo mala fe. 2 mil años de prejuicios no se van en poco tiempo. Pettinati no pudo ocultar que era judío. Bien desenmascarado. ¡Shalom! https://t.co/HVTXaPwNwf — Sergio Gorzy (@camaraceleste) November 12, 2019

Nano Invernizzi, Viviana Ruggiero y Fernanda Kosak también se manifestaron desde sus respectivas cuentas.

Mirá los mensajes:

.@apu_uy sale a defender a su presidente pero nada dijo de las agresiones a periodistas como la reciente de Mujica a los de @desayunos12 a los que acusó de “renguear de la derecha”



Además ¿hay necesidad de nombrar tantas veces a @OPetinatti con sus apellidos judíos? Muy feo todo — Nano Invernizzi (@NanoInvernizzi) November 12, 2019

Comparto 100%. La representativida de APU está nivel subsuelo. https://t.co/XMgqJaay2C — Viviana Ruggiero (@ViviRuggiero) November 12, 2019

Pasa que Nieuchowicz es muy común y podían confundirlo con otro. No como Cardozo, que hay solo uno. https://t.co/1MD2G3IUdX — Fernanda Kosak (@ferkosak) November 12, 2019

Por su parte, Eduardo Kohn, director B´nai B´rith América Latina, también manifestó su repudio por el comunicado de APU y lo calificó de "una agresión antisemita".