El misterioso "sobrino normal" de Sonsol rompe el silencio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El duro enfrentamiento entre el periodista Alberto Sonsol y el intendente de Montevideo Christian Di Candia sacudió las redes durante los últimos días. En el programa Polémica en el bar, el comunicador se quejó de la falta de presencia policial durante los incidentes en Kibon, cuando hasta su sobrino "que es un ciudadano normal" sabía que se estaban preparando actos de vandalismo en esa zona.

Di Candia le salió al cruce y lo cuestionó por utilizar el término "normal": "Dice Sonsol que tiene un sobrino que es 'ciudadano normal normal'. Me alegro mucho Alberto", ironizó en Twitter. Y añadió: "Y dice que por suerte el pibe 'sale' como 'gente normal'. Es un hecho: Perdimos porque nos siguen faltando siglos de empatía y transformación cultural".

Y dice que por suerte el pibe “sale” como “gente normal”.



Es un hecho: Perdimos porque nos siguen faltando siglos de empatía y transformación cultural. https://t.co/sPsOXwix0C — Christian Di Candia (@chdica) 2 de diciembre de 2019

Los dichos de Di Candia le cayeron muy mal a Sonsol, que retrucó con munición pesada: "¡A mi qué me importa si ganaron o perdieron! Quiero que mi hijo pueda salir un sábado de noche, ¡¿qué estoy pidiendo?!", cuestionó en radio El Espectador. Le preguntó si era "Aristóteles o Sócrates" y le insistió para que vaya a discutir con él "mano a mano" en vez de hacerse "el intelectual" en Twitter.

Tv Show se comunicó con la pieza de la historia que hasta el momento había elegido guardar silencio: el polémico sobrino "normal" de Alberto Sonsol. Se trata de Agustín, un joven de 25 años que vive justamente en la Rambla de Kibón donde ocurrieron los incidentes y pide especialmente no ser identificado con una foto.

Agustín explica cómo sabía de antemano que Kibón se convertiría en un escenario de vandalismo horas antes de los hechos. "Un compañero de trabajo sigue muchas cuentas de autos en Instagram y una de ellas exhortaba a los que van con los autos a Kibón a que no fueran ese sábado porque un grupo de gente iba a ir a romper todo. Como mi compañero sabe que yo vivo ahí, me avisó el sábado al mediodía y yo le pasé la captura al grupo de la familia en el que está mi tío Alberto", relata.

El joven llegó a su domicilio a la noche y prefirió quedarse en su casa ya advirtió que había "un ambiente espeso". Más tarde, observó por la ventana cómo un grupo de vándalos robaba, rompía las ventanas de los autos e incluso estrellaba piedras contra la fachada de su propio edificio. "¡Quemaron un auto en la puerta de mi casa!", añade indignado.

Al día siguiente, Agustín coincidió en un velorio con su tío Alberto, que estaba más enojado que nunca. Además de la tristeza por el fallecimiento de un ser querido, se había despertado con el vidrio de su auto estropeado, lo que le dificultó para llegar en hora al sepelio. "Alberto estaba re caliente. Lo que más le molestó fue que yo sabía (que iban a ocurrir los incidentes) y la policía no, o sabía y no había hecho nada al respecto", señala el sobrino.

Agustín no vio esa noche Polémica en el bar, cuando Sonsol definió que tenía "un sobrino que es un ciudadano normal" que sabía que iban a ocurrir los actos de vandalismo. Sin embargo, vio el mensaje de Di Candia en Twitter y enseguida se imaginó que su tío había hecho referencia a él. "Es que Alberto habla en la tele como en el ambiente familiar", explica.

En cuantoa las declaraciones de Di Candia, "el sobrino normal" es lapidario. "Me pareció un gil", arremete. "El loco se agarró del tema del vocabulario cuando todo el mundo entendió qué quiso decir mi tío cuando usó la palabra 'normal'. El que no es normal es Di Candia, que no entendió".

Agustín sostiene que cuando su tío utilizó la palabra "normal" se refería a alguien que "estudia, trabaja y lleva una vida normal. Alguien que no hace destrozo como los que rompieron todo. También se refería a que soy alguien que no está vinculado a la policía ni a Inteligencia. Soy alguien común y corriente que se enteró por Whatsapp que se iba a pudrir todo". "¡Se entiende clarísimo lo que quiso decir!", enfatiza.

El picante sobrino considera que "por cómo es Di Candia, que está con todo el tema del vocabulario y del género" puede haber interpretado que su tío utilizó el término "normal" en alusión "a alguien heterosexual". "Supongo que lo tomó para ese lado", evalúa.

Luego de ver la repercusión del episodio, Agustín confiesa que entre sus amigos ya lo llaman "el sobrino normal" y que en las redes sociales piden "que vaya al Ministerio del Interior". "Me escribe todo el mundo", concluye.