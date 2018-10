Aparece primera foto íntima de Nicolás Cabré y Laura Fernandez

Este fin de semana hubo revuelo en Instagram, Nicolás Cabré habría publicado una foto en la que posa sonriente con su novia, Laurita Fernández . La imagen acumuló más de 35 mil "likes" en dos días y cientos de comentarios. Considerando que el actor se caracteriza por ser reservado sobre su vida privada y que la bailarina (no tan reservada) no había subido nada a sus redes, el posteo fue bastante sorpresivo.

Inmediatamente se empezó a especular con que esta exposición de la privacidad se debiera a que la pareja del año es, en realidad, un romance para las cámaras. Para muchos resulta sospechoso que una persona tan reservada esté de novio con una de las figuras más visibles de la TV argentina y que se haya animado a hacerlo público (¡con

móvil incluido!) tan pronto. El posteo en Instagram no haría más que reforzar este rumor.

Sin embargo, Nicolás Cabré aclaró en repetidas oportunidades que no usa redes sociales y que la cuenta de Instagram @cabrenico, que es seguida por casi 150 mil usuarios, no le pertenece. A pesar de eso, la foto sí parece ser real y es la primera imagen de la pareja que se difunde desde que blanquearon el romance y que no pertenece a los paparazzis.