Antonio Gasalla furioso con un periodista: "¡No podés pasar la vida haciendo preguntas!"

Esta martes por la mañana en aeroparque, uno de los cronistas de Los Angeles de la Mañana aguardaba a que Antonio Gasalla regresara de Córdoba. Ni bien el cómico salió por la puerta de arribo, Santiago Riva Roy se acercó para hacerle una nota y allí empezó un ida y vuelta para nada amistoso.

"No contesto preguntas", dijo sin dar muchas vueltas Gasalla, antes de que el cronista pudiese emitir alguna palabra. De todos modos, Riva Roy le consultó si haría temporada de teatro con Flavio Mendoza. "¿Si lo sabés para qué me preguntás? No podés pasar la vida haciendo preguntas, se te va a vaciar el cerebro. Elaborá un concepto para vos", fueron las palabras que recibió el periodista como respuesta.

"¡Salí del medio, dejame de joder! ¡No me rompás!", le gritó a Riva Roy, que intentaba seguirlo para conseguir alguna declaración más y, como si esto fuese poco, al subir al auto Gasalla cerró la puerta del auto y casi le agarra la mano al notero.

En pos de defender al periodista de su programa, Ángel De Brito arremetió contra el capocómico. "Así arrancamos la mañana con toda la buena onda y humor de Gasalla. No entiendo por qué Antonio maltratra tanto a los cronistas", expresó.

"La verdad es que no lo entiendo, porque le fue a preguntar bien y todos se portaron bien con lo de [Carlos] Perciavalle, y él lo único que hace es maltratar. En este caso a Santiago, pero lo ha hecho infinidad de veces", continuó. "Vaya uno a saber por qué terminó tan enojado con los periodistas. No era así, los que lo conocemos sabemos que no era así. Le mandamos un beso grande y que se recupere de lo que tenga".



Hace algunas semanas, el excompañero de Gasalla, Carlos Perciavalle, dio punzantes declaraciones sobre el estado de salud del protagonista de Esperando la carroza. Los polémicos dichos del uruguayo se sumaron a sus cuestionables aseveraciones sobre la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés por violación.