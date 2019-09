Anto Roccuzzo, impactante en la gala de los premios The Best

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Antonela Roccuzzo tiene once millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Su condición de esposa de Lionel Messi la vuelve reconocida en el mundo entero pero, además, es dueño de una belleza que la hace merecedora de todo tipo de elogios parte de sus seguidores en la red social.

Esta vez, la rosarina impactó a sus seguidores sorprendió con el look que eligió para asistir a los premios de The Best, que consagró a su marido como el mejor jugador del mundo. Para la ocasión, Antonella lució un vestido diseñado por Stella MacCartney con escote halter, negro y con strass plateados.

Entre las imágenes que Antonela compartió durante la gala, donde asistió con su marido y dos de sus tres hijos, se destacó una selfie en la que posó para mostrar la joyería que utilizó, pero en la que también lució en primer plano el prominente escote con el que dejó a todos boquiabiertos.

"Lo más importante para mí son los premios colectivos, pero hoy también es una noche muy especial para mí. Hoy vinieron mi mujer y dos de mis hijos. Son unos enamorados del fútbol y están muy felices de estar aquí, y es muy especial compartirlo con ellos”, expresó Messi una vez que subió al escenario para recibir su premio.