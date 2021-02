Antisemitismo y racismo: Evan Rachel Wood y nuevas acusaciones contra Marilyn Manson

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de haber denunciado a su expareja Marilyn Manson por abuso, Evan Rachel Wood ahondó en detalles sobre su relación con el músico. La actriz aseguró que Manson usó lenguaje antisemita hacia ella, dibujó esvásticas en su mesa de luz y se burlaba de ella con sus amigos.

La protagonista de la serie Westworld de HBO relató, a través de una historia de Instagram, que Manson la llamó “judía” de una manera despectiva en el tiempo que duró su vínculo amoroso. “Dibujaba esvásticas sobre mi mesa de luz cuando estaba enojado conmigo”, publicó en su perfil. “Mi mamá es judía y yo me crié con la religión. Debido a que ella se convirtió y no era de ascendencia judía, él decía cosas como: ‘eso es mejor’, porque yo no era ‘de sangre judía’”, agregó.

Por otro lado, Wood lo acusó de emplear insultos racistas. “Escuché la palabra con ‘n’ una y otra vez. Esperaba que todos a su alrededor se rieran. Si no lo hacías o (Dios no lo quisiera) lo cuestionabas, te señalaba y abusaba más de vos. Nunca estuve más asustada en mi vida”, afirmó.

Wood hizo pública su denuncia través de su cuenta de Instagram y con una declaración a la revista Vanity Fair, donde reveló sus traumáticas experiencias y le puso nombre y apellido a quien había mencionado como su abusador en el pasado. La intérprete tuvo una relación de tres años con Manson que se terminó en 2010, a meses de anunciar su compromiso. Ella era una adolescente cuando comenzó a salir con él, que le lleva 19 años.

“El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido por todo el mundo como Marilyn Manson. Él empezó a acosarme cuando era una adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y manipularon hasta la sumisión. Ya no voy a vivir más con miedo a las represalias, injurias o extorsiones. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y a las muchas industrias que habilitaron su comportamiento antes de que arruine más vidas”, dijo Wood recientemente, cinco años después de comenzar a hablar públicamente sobre su historia como sobreviviente de violación y violencia doméstica en una entrevista con la revista Rolling Stone en 2016.

Tras su anuncio, el sello discográfico de Manson dijo que no seguirá promocionando su álbum ni volverá a trabajar con él, y su representante Tony Ciulla también se distanció de él tras 25 años de trabajo juntos. El artista negó las acusaciones y dijo que son “distorsiones de la realidad”.