A los 78 años, murió la popular cantante italiana Raffaella Carrà

La cantante, actriz y presentadora italiana Raffaella Carrà murió este lunes a los 78 años. La noticia fue comunicada a la agencia italiana Ansa por Sergio Japino, quien fue su compañero durante varios años.



"Raffaella nos ha dejado. Se ha ido a un mundo mejor, donde su humanidad, su inconfundible risa y su extraordinario talento permanecerán para siempre", declaró Japino. Según su compañero de una vida, Carrà falleció después de una enfermedad que "desde hace un tiempo había atacado su cuerpo menudo, pero lleno de energía".



"Tenía una fuerza imparable, que la llevó a la cumbre del star system mundial, una voluntad férrea que no la abandonó hasta el último minuto, haciendo que no se filtrase nada de su sufrimiento. Es el enésimo gesto de amor hacia su público y hacia los que han compartido el afecto, para que su calvario personal no turbase su recuerdo luminoso", continuó.



La artista nacida en Bolonia comenzó su carrera a los 9 años, tras ser elegida para un pequeño papel en la película Tormento del passato. Trabajó en Hollywood en la década de los sesenta, pero retomó pronto su carrera en Europa, tanto en el cine como en la televisión.



La artista italiana alcanzó gran popularidad en España e Iberoamérica en 1976 tras grabar para Televisión Española cuatro programas titulados La hora de Raffaella Carrà. Ese año publicó Raffaella Carrà, un disco que incluía versiones en español de éxitos como "Fuerte, fuerte, fuerte" y "0303456". Fue un paso fundamental en la expansión de su fama, que luego consolidó en 1978 con "Hay que venir al sur"