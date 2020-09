A los 49 años murió el DJ y productor Erick Morillo, autor del hit "I like to move it" 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Erick Morillo, el popular DJ colombiano-estadounidense conocido mundialmente por ser el creador del famoso tema "I like to move it", fue encontrado muerto hoy, miércoles, en su casa de la ciudad de Miami. Tenía 49 años.



Según informó el medio estadounidense TMZ, las causas y las circunstancias de su muerte aún no fueron establecidas y recién se conocerán luego de que se hagan las pericias forenses. El DJ había sido arrestado hacía algunas semanas, acusado de haber agredido sexualmente a una colega que había ido a la casa del músico luego de una fiesta.



Morillo se había presentado en Uruguay en diferentes ocasiones. A principios de 2018, el DJ había llegado a Punta del Este para inaugurar el ciclo #OVOSummer2018. Luego, a principios de 2019 volvió al balneario y se presentó en la casa del empresario Giuseppe Cipriani para musicalizar el lanzamiento de su propuesta “Cipriani Ocean Resort & Club Residents”.

Su último show en Uruguay se realizó el 31 de diciembre de 2019, cuando se encargó de musicalizar la llegada del año nuevo en la fiesta Punta Music New Year's Eve.

"Qué manera tan increíble de empezar el 2020 con @punta.music patrocinado por @cipriani @basedubai Gracias Punta del Este por una noche increíble. ¡¡¡¡¡¡Feliz Año Nuevo para todos!!!!!!", escribió el DJ en su cuenta de Instagram luego de show para Punta Music.



Nacido en Nueva York en 1971, Morillo comenzó a desarrollar su talento musical cuando era muy pequeño. A los 11 años ya pinchaba discos en diferentes fiestas privadas de la ciudad a la que se había mudado de niño, Cartagena de Indias, en Colombia.



Su particular manera de pasar música mezclando diferentes estilos lo convirtió pronto en un referente en su rubro. En el año 1992 ganó un disco de platino gracias a su sencillo "Muévelo", grabado junto al cantante Edgardo Armando Franco, apodado "El general".



Pero sin dudas el éxito más rotundo que produjo llegaría un año después, con el tema "I like to move it", grabado en 1993 y lanzado bajo el nombre Reel 2 Real. La canción llegaría al puesto 89 de la revista Billboard Hot 100 y al quinto lugar en el escalafón en Reino Unido.